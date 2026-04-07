Hari Penentuan untuk Iran❓Pasar AS dan Eropa Bersaing Memperebutkan Investor ⚖️

Geopolitik dan Sentimen

Pasar masih didominasi oleh pandangan “memperhitungkan skenario terburuk”, namun pertanyaan mulai muncul apakah kenaikan harga minyak akan memaksa ECB untuk bertindak lebih agresif dibandingkan The Fed, yang dapat semakin menekan saham Eropa.

Setelah libur Paskah, indeks Stoxx 600 mencoba pulih, namun sentimen tetap rapuh: investor menyadari bahwa indeks Eropa telah kehilangan lebih banyak nilai dibandingkan rekan-rekan mereka di AS sejak pecahnya perang, dan setiap berita dari Teheran atau Washington dapat membalikkan kenaikan hari ini dalam hitungan menit.

Sesi perdagangan hari ini di Eropa kembali menjadi hari yang “ditentukan” oleh Timur Tengah - pasar terombang-ambing antara harapan akan kesepakatan dan risiko bahwa tenggat waktu Trump terhadap Iran akan memicu eskalasi lebih lanjut.

Sesi hari ini: ketenangan sebelum badai?

Pada tingkat perusahaan individu di Eropa, sektor keuangan kembali bersinar - BNP melonjak lebih dari 2%, menegaskan bahwa bank tetap menjadi lindung nilai alami terhadap skenario inflasi tinggi dan suku bunga yang tetap tinggi.

Di antara logam mulia, emas menonjol: setelah koreksi baru-baru ini, harga kembali naik hampir 0,6% ke sekitar $4.676 per ounce, sementara perak masih sedikit melemah.

Indeks menunjukkan konsolidasi daripada aksi jual panik: DE40 naik sekitar 0,5%, US500 dan US100 masing-masing naik 0,07 - 0,08%, dan ITA40 Italia naik lebih dari 0,7%.

Saham Eropa: sesi “wait-and-see”

Sektor teknologi tertinggal jelas - ASML turun lebih dari 4% sebagai respons terhadap pengumuman pembatasan ekspor tambahan dari AS terhadap pengiriman peralatan ke China, sejalan dengan narasi Bloomberg tentang “penurunan AI AS” dan tekanan regulasi pada sektor ini.

Sektor media memimpin (dengan pergerakan kuat Universal Music setelah tawaran akuisisi dari Pershing Square), bersama sektor perbankan yang diuntungkan oleh kenaikan yield dan prospek suku bunga tinggi yang berkepanjangan.

Investor bertindak hati-hati namun tidak panik. Stoxx 600 berada dekat level tertinggi lokal dalam tiga minggu terakhir, sementara DAX bergerak dalam kisaran sempit di sekitar 23.400 poin.

Samsung: Simbol Gelombang Baru “Pemenang AI”

Samsung kini menjadi contoh nyata bagaimana AI dapat mengubah nasib sebuah konglomerat dalam beberapa kuartal - perusahaan memperkirakan laba operasional kuartal pertama mencapai 57,2 triliun KRW, lebih dari delapan kali lipat dibandingkan tahun lalu dan melampaui total laba tahun 2025.

Ini akan menjadi rekor baru dalam sejarah perusahaan - hampir tiga kali lipat dari rekor kuartalan sebelumnya - dan jauh melampaui ekspektasi pasar yang berada di kisaran 40-42 triliun KRW.

Pertumbuhan ini terutama didorong oleh segmen memori: menurut estimasi industri, harga DRAM diperkirakan naik lebih dari 50% pada kuartal kedua, dan lonjakan permintaan untuk memori HBM serta chip tradisional untuk pusat data AI menyebabkan kekurangan pasokan kronis.

Dari perspektif pasar, panduan Samsung menunjukkan bahwa perusahaan benar-benar mulai mengejar ketertinggalan dari SK Hynix - pengiriman pertama HBM4 ke Nvidia mengonfirmasi bahwa perusahaan kembali kompetitif di segmen memori paling canggih.

Namun, di balik lonjakan ini, beberapa potensi hambatan mulai terlihat: pertama, beberapa analis khawatir bahwa pertumbuhan harga memori mendekati puncaknya, dengan harga spot DRAM mulai mendingin dalam beberapa minggu terakhir; kedua, perang di Iran meningkatkan risiko gangguan pasokan gas industri (termasuk helium) yang krusial untuk produksi chip.