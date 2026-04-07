Hari Penentuan untuk Iran❓Pasar AS dan Eropa Bersaing Memperebutkan Investor ⚖️

Geopolitik dan Sentimen
Sesi perdagangan hari ini di Eropa kembali menjadi hari yang “ditentukan” oleh Timur Tengah - pasar terombang-ambing antara harapan akan kesepakatan dan risiko bahwa tenggat waktu Trump terhadap Iran akan memicu eskalasi lebih lanjut.
Setelah libur Paskah, indeks Stoxx 600 mencoba pulih, namun sentimen tetap rapuh: investor menyadari bahwa indeks Eropa telah kehilangan lebih banyak nilai dibandingkan rekan-rekan mereka di AS sejak pecahnya perang, dan setiap berita dari Teheran atau Washington dapat membalikkan kenaikan hari ini dalam hitungan menit.
Pasar masih didominasi oleh pandangan “memperhitungkan skenario terburuk”, namun pertanyaan mulai muncul apakah kenaikan harga minyak akan memaksa ECB untuk bertindak lebih agresif dibandingkan The Fed, yang dapat semakin menekan saham Eropa.
Sesi hari ini: ketenangan sebelum badai?
Indeks menunjukkan konsolidasi daripada aksi jual panik: DE40 naik sekitar 0,5%, US500 dan US100 masing-masing naik 0,07 - 0,08%, dan ITA40 Italia naik lebih dari 0,7%.
Di antara logam mulia, emas menonjol: setelah koreksi baru-baru ini, harga kembali naik hampir 0,6% ke sekitar $4.676 per ounce, sementara perak masih sedikit melemah.
Pada tingkat perusahaan individu di Eropa, sektor keuangan kembali bersinar - BNP melonjak lebih dari 2%, menegaskan bahwa bank tetap menjadi lindung nilai alami terhadap skenario inflasi tinggi dan suku bunga yang tetap tinggi.
Saham Eropa: sesi “wait-and-see”
Investor bertindak hati-hati namun tidak panik. Stoxx 600 berada dekat level tertinggi lokal dalam tiga minggu terakhir, sementara DAX bergerak dalam kisaran sempit di sekitar 23.400 poin.
Sektor media memimpin (dengan pergerakan kuat Universal Music setelah tawaran akuisisi dari Pershing Square), bersama sektor perbankan yang diuntungkan oleh kenaikan yield dan prospek suku bunga tinggi yang berkepanjangan.
Sektor teknologi tertinggal jelas - ASML turun lebih dari 4% sebagai respons terhadap pengumuman pembatasan ekspor tambahan dari AS terhadap pengiriman peralatan ke China, sejalan dengan narasi Bloomberg tentang “penurunan AI AS” dan tekanan regulasi pada sektor ini.
Samsung: Simbol Gelombang Baru “Pemenang AI”
Samsung kini menjadi contoh nyata bagaimana AI dapat mengubah nasib sebuah konglomerat dalam beberapa kuartal - perusahaan memperkirakan laba operasional kuartal pertama mencapai 57,2 triliun KRW, lebih dari delapan kali lipat dibandingkan tahun lalu dan melampaui total laba tahun 2025.
Ini akan menjadi rekor baru dalam sejarah perusahaan - hampir tiga kali lipat dari rekor kuartalan sebelumnya - dan jauh melampaui ekspektasi pasar yang berada di kisaran 40-42 triliun KRW.
Pertumbuhan ini terutama didorong oleh segmen memori: menurut estimasi industri, harga DRAM diperkirakan naik lebih dari 50% pada kuartal kedua, dan lonjakan permintaan untuk memori HBM serta chip tradisional untuk pusat data AI menyebabkan kekurangan pasokan kronis.
Dari perspektif pasar, panduan Samsung menunjukkan bahwa perusahaan benar-benar mulai mengejar ketertinggalan dari SK Hynix - pengiriman pertama HBM4 ke Nvidia mengonfirmasi bahwa perusahaan kembali kompetitif di segmen memori paling canggih.
Namun, di balik lonjakan ini, beberapa potensi hambatan mulai terlihat: pertama, beberapa analis khawatir bahwa pertumbuhan harga memori mendekati puncaknya, dengan harga spot DRAM mulai mendingin dalam beberapa minggu terakhir; kedua, perang di Iran meningkatkan risiko gangguan pasokan gas industri (termasuk helium) yang krusial untuk produksi chip.
Meski demikian, dari perspektif alokasi modal global, Samsung sedang mengalami “re-rating” yang dipercepat - dengan laba meningkat delapan kali lipat dan margin operasional divisi memori sekitar 70–80%, perusahaan menjadi salah satu penerima manfaat terbesar dari gelombang investasi infrastruktur AI saat ini.
Eropa kehilangan keunggulan yang telah dibangun
Sejak dimulainya konflik Iran-AS, Euro Stoxx 50 telah turun lebih dari 7%, sementara S&P 500 turun kurang dari 4% - keunggulan Eropa atas AS yang dibangun selama dua tahun terakhir mulai runtuh.
Pada saat yang sama, keunggulan utama pasar Eropa - valuasi yang lebih murah dibandingkan AS - juga mulai menghilang. S&P 500 mengalami “de-rating” tajam - forward P/E turun sekitar 15% sejak Oktober akibat kekhawatiran tentang AI, belanja berlebihan, dan risiko di sektor kredit swasta, sementara rasio Stoxx 600 hampir tidak berubah.
Pertumbuhan laba juga menjadi masalah bagi Eropa. Hingga baru-baru ini, konsensus EPS meningkat berkat kepercayaan pada dukungan fiskal dan pemangkasan suku bunga, namun kini asumsi tersebut mulai memudar: ekonomi lebih sensitif terhadap harga minyak, dan pasar obligasi mulai memperhitungkan hampir tiga kali kenaikan suku bunga ECB tahun ini.
Revisi laba: AS memegang keunggulan
Indeks revisi laba Citi menunjukkan bahwa sejak awal tahun, momentum jelas berpihak pada Wall Street - di AS, revisi naik secara konsisten melampaui revisi turun, sementara di Eropa revisi turun masih mendominasi.
Model Bloomberg menunjukkan bahwa, dalam kondisi krisis energi saat ini, perusahaan Eropa diperkirakan hanya mencatat pertumbuhan EPS sekitar 5% untuk Stoxx 600 pada 2026, dibandingkan 25,5% empat tahun lalu dan proyeksi konsensus yang masih optimistis di sekitar 10%.
Para strateg menekankan bahwa kali ini perusahaan memiliki lebih sedikit alat untuk mempertahankan margin dibandingkan tahun 2022: pertumbuhan nominal global hanya setengahnya, permintaan tertahan telah memudar, pasar tenaga kerja melemah, dan otoritas pajak tidak lagi seakomodatif sebelumnya.
Valuasi pasar: Premi AS menyempit, tetapi Eropa bukan lagi peluang jelas
Premi valuasi AS telah menyempit secara signifikan - indeks AS kembali mendekati rata-rata historisnya, sementara Eropa bergerak lebih tinggi mengikuti reli sejak musim gugur 2025.
Dengan kata lain, argumen bahwa “saya membeli saham Eropa karena murah” mulai kehilangan daya tarik: dengan risiko perlambatan akibat harga minyak dan ECB yang lebih hawkish, premi risiko tersebut tidak lagi terlihat menarik.
Pada saat yang sama, proyeksi EPS untuk Stoxx 600 terus meningkat - jika konflik di Iran mempertahankan harga minyak di atas $100 selama beberapa bulan, revisi turun mungkin baru saja dimulai, yang akan memperburuk rasio risiko-imbalan bagi saham Eropa.
