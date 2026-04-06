🗽 Indeks AS naik selama pembicaraan gencatan senjata AS - Iran

Futures Nasdaq 100 (US100) naik lebih dari 1% hari ini, diperdagangkan di level tertinggi sejak 26 Maret di sekitar 24.380 poin. Kenaikan ini terjadi setelah laporan media menyebutkan bahwa Iran sedang terlibat dalam negosiasi terkait potensi gencatan senjata 45 hari di kawasan Timur Tengah.

Menurut sumber Reuters, Iran menolak proposal untuk membuka kembali Strait of Hormuz sebagai imbalan gencatan senjata dan menolak tunduk pada tenggat waktu atau tekanan negosiasi.

Di sisi lain, sentimen di Wall Street mulai stabil, didorong oleh harapan bahwa negosiasi antara Washington dan Teheran dapat menghasilkan solusi konstruktif - yang berpotensi membuka kembali jalur tanker minyak global.

Donald Trump menetapkan tenggat waktu pukul 02:00 CET untuk de-eskalasi atau menghadapi serangan besar terhadap infrastruktur Iran. Hingga saat ini, kedua pihak masih mempertahankan posisi negosiasi yang keras. Iran juga mengancam akan melakukan serangan balasan terhadap aset-aset yang terkait dengan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah.

Sementara itu, laporan dari Citrini menunjukkan bahwa dataset yang digunakan dalam analisis pasar minyak global mungkin mengabaikan sebagian besar lalu lintas tanker nyata di Strait of Hormuz, karena banyak kapal mematikan transponder atau memanipulasi data pelacakan.

Di pasar komoditas, minyak Brent turun dari sekitar $112 per barel ke bawah $108, menandakan mulai berkurangnya premi risiko geopolitik.

Apa yang Diharapkan dari Data ISM?

Selain geopolitik, perhatian investor kini beralih ke data ISM Services AS, yang dijadwalkan rilis pukul 15.00 GMT. Data ISM bulan Februari merupakan yang tertinggi sejak 2022, sehingga melampaui angka sebelumnya mungkin menjadi tantangan mengingat konflik di Timur Tengah dan meningkatnya biaya energi.

16:00 CET - ISM Services AS (Maret): diperkirakan 54,9 vs. sebelumnya 56,1

Indeks Harga: diperkirakan 67 vs. sebelumnya 63

Pesanan Baru: diperkirakan 56,8 vs. sebelumnya 58,6

Ketenagakerjaan: diperkirakan 51,0 vs. sebelumnya 51,6

Kenaikan signifikan pada sub-indeks harga diperkirakan terjadi. Semakin besar perbedaan antara harga dan komponen seperti pesanan baru atau ketenagakerjaan, semakin kredibel risiko lingkungan stagflasi. Harga bahan bakar yang tinggi mengurangi pendapatan yang dapat dibelanjakan, dinamika yang secara historis terkait dengan koreksi atau pasar bearish. Yang penting, sub-indeks harga tidak secara langsung memengaruhi angka komposit ISM, yang dapat meningkatkan kemungkinan koreksi bulanan yang lebih besar pada indeks utama.

Di sisi lain, penurunan tajam tampaknya kurang mungkin terjadi mengingat data regional yang lebih kuat dari perkiraan dari Dallas Fed, Philly Fed, Empire State, Richmond Fed, dan Kansas City Fed.