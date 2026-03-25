Indeks Eropa menguat meski ketegangan Iran-AS📈

Meskipun ketidakpastian terkait masa depan konflik di Timur Tengah dan komentar Iran yang awalnya menolak proposal gencatan senjata - serta menyerukan penghentian penuh konflik dan serangan - indeks saham Eropa justru bergerak naik. Indeks DAX Jerman naik 1,5%, dengan futures DE40 menembus level 23.200 poin. Indeks FTSE Inggris dan CAC 40 Prancis juga menguat sekitar 1,3%, sementara WIG20 Polandia memimpin kawasan dengan kenaikan lebih dari 2%.
-
Komentar dari Christine Lagarde, Presiden European Central Bank, menunjukkan bahwa bank sentral belum siap untuk mengambil langkah kebijakan ke arah mana pun dan masih membutuhkan waktu untuk mengevaluasi situasi. Bagi ECB, faktor utama adalah sejauh mana kenaikan harga energi akan diteruskan ke harga barang dan jasa - efek yang masih belum sepenuhnya terlihat.
-
Data inflasi Inggris sedikit di atas ekspektasi, dengan CPI naik menjadi 3,2% secara tahunan dibandingkan perkiraan 3,1%, sementara indeks harga produsen (PPI) justru turun lebih dalam dari yang diantisipasi. Di Jerman, indeks iklim bisnis Ifo memberikan kejutan positif di angka 86,4 dibandingkan ekspektasi 86,2, meskipun sedikit di bawah pembacaan sebelumnya di 86,7. Pasangan EUR/USD turun ke 1,158 hari ini, sementara indeks dolar AS (USDIDX) naik ke 99,2 setelah sebelumnya turun dari sekitar 100.
-
Data harga impor AS tercatat naik 1,3% dibandingkan ekspektasi 0,6% dan sebelumnya 0,2%, sementara harga ekspor naik 1,6% dibandingkan ekspektasi 0,6% dan sebelumnya 0,6%. Neraca transaksi berjalan AS berada di -$190 miliar dibandingkan ekspektasi -$208 miliar dan sebelumnya -$226 miliar. Harga perak naik hampir 1% hari ini ke level $72 per ounce, sementara emas melonjak sekitar 1,4% menembus $4.550 per ounce.
Sektor unggulan: Energi dan kimia
-
Morgan Stanley menyatakan bahwa pasar minyak kemungkinan tidak akan lagi dipandang sama seperti sebelum konflik terbaru di Timur Tengah. Bank tersebut meningkatkan pandangan terhadap sektor ini menjadi lebih menarik dan merevisi urutan preferensinya.
-
Sementara itu, JPMorgan Chase menyebutkan bahwa sektor kimia di Eropa berpotensi mengalami peningkatan laba dalam jangka pendek akibat perkembangan di Timur Tengah, meskipun skala dan durasinya akan sangat bergantung pada lamanya gangguan dan elastisitas permintaan.
