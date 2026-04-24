Indeks mencoba pulih berkat harapan negosiasi AS-Iran 📈

📈 Pasar & Perusahaan
Kontrak berjangka indeks Eropa pulih dari kerugian awal perdagangan, setelah laporan yang memicu optimisme terkait potensi putaran kedua pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad.
Perkembangan ini menyebabkan harga minyak Brent mencatat penurunan pertama dalam lima sesi, turun di bawah $105 per barel seiring pelaku pasar memantau risiko pasokan energi di Selat Hormuz.
Indeks luas EU50 naik 0,75%, indeks berbasis semikonduktor NED25 memimpin kenaikan (+1,4%), futures DAX (DE40) naik 0,5%, sementara CAC 40 (FRA40) tertinggal sedikit (+0,15%), menyeimbangkan kinerja unggul sebelumnya.
Kemira: Saham turun hingga 9,8% setelah hasil kuartal pertama di bawah ekspektasi. Pendapatan turun 4,4% menjadi €677,3 juta. CEO Antti Salminen menyebut ketegangan geopolitik dan perang di Iran sebagai faktor yang memengaruhi permintaan.
Spie: Melaporkan pendapatan kuartal pertama sebesar €2,45 miliar, naik 1,5% YoY. Kinerja di Prancis dan Jerman melampaui ekspektasi. Spie mempertahankan proyeksi 2026 untuk pertumbuhan organik dan ekspansi margin. Saham menjadi salah satu penguat utama di indeks Stoxx 600 hari ini (+7,9%).
Eni: Meningkatkan target buyback saham sebesar 90% menjadi €2,8 miliar setelah ekspektasi arus kas meningkat. Proyeksi arus kas operasional tahunan naik menjadi €13,8 miliar seiring harga Brent melampaui $100.
SAP: Saham melonjak 6% setelah pendapatan cloud kuartal pertama sebesar €5,96 miliar melampaui estimasi analis. CEO Christian Klein mengalihkan model bisnis ke pricing berbasis konsumsi AI.
Kinerja sektor Stoxx 600 hari ini. Sumber: Bloomberg Finance LP
🌍 Ekonomi & Politik
Optimisme meningkat seiring Amerika Serikat dan Iran bergerak menuju putaran kedua pembicaraan setelah periode kebuntuan, dengan menteri luar negeri Iran dijadwalkan tiba di Islamabad pada Jumat untuk meredakan ketegangan.
Indeks iklim bisnis Ifo Institute Jerman turun menjadi 84,4 pada April dari 86,3 pada Maret, di bawah ekspektasi dan mencapai level terendah sejak Mei 2020. Sentimen memburuk di seluruh sektor utama - terutama jasa, perdagangan, dan konstruksi - dengan indeks ekspektasi turun menjadi 83,3, mencerminkan meningkatnya pesimisme jangka pendek. Penurunan ini, dipicu oleh lonjakan harga energi akibat perang Iran, menandakan risiko kontraksi ekonomi Jerman pada kuartal kedua 2026.
Jenderal AS Caine menyatakan bahwa AS akan terus melakukan intersepsi di Samudra Pasifik dan Hindia terhadap kapal Iran, mengakui bahwa Iran telah menyerang lima kapal dagang.
Menteri Perang AS Pete Hegseth mengatakan bahwa Iran memiliki “kesempatan untuk membuat kesepakatan yang baik”, meskipun blokade laut akan tetap berlangsung selama diperlukan. Ia juga menekan Eropa dan Asia untuk berkontribusi lebih dalam konflik, dengan menyatakan bahwa “Eropa membutuhkan Selat Hormuz lebih dari AS”.
Pejabat European Central Bank, Peter Kazimir, menyatakan bahwa kenaikan suku bunga ringan mungkin diperlukan karena perang Iran mendorong harga energi lebih tinggi. Dengan inflasi diperkirakan mencapai 3%, diskusi kebijakan telah bergeser dari potensi penurunan suku bunga ke kemungkinan kenaikan menjelang pertemuan 30 April.
Sumber: XTB Research
Perdagangan Berjangka mengandung risiko kerugian. Materi ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan nasihat investasi. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa mendatang. Investasi memiliki risiko. Berinvestasilah dengan bijak. XTB Indonesia berizin dan diawasi oleh Bappebti, OJK dan BI.