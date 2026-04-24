Indeks mencoba pulih berkat harapan negosiasi AS-Iran 📈

Optimisme meningkat seiring Amerika Serikat dan Iran bergerak menuju putaran kedua pembicaraan setelah periode kebuntuan, dengan menteri luar negeri Iran dijadwalkan tiba di Islamabad pada Jumat untuk meredakan ketegangan.

Indeks iklim bisnis Ifo Institute Jerman turun menjadi 84,4 pada April dari 86,3 pada Maret, di bawah ekspektasi dan mencapai level terendah sejak Mei 2020. Sentimen memburuk di seluruh sektor utama - terutama jasa, perdagangan, dan konstruksi - dengan indeks ekspektasi turun menjadi 83,3, mencerminkan meningkatnya pesimisme jangka pendek. Penurunan ini, dipicu oleh lonjakan harga energi akibat perang Iran, menandakan risiko kontraksi ekonomi Jerman pada kuartal kedua 2026.

Jenderal AS Caine menyatakan bahwa AS akan terus melakukan intersepsi di Samudra Pasifik dan Hindia terhadap kapal Iran, mengakui bahwa Iran telah menyerang lima kapal dagang.

Menteri Perang AS Pete Hegseth mengatakan bahwa Iran memiliki “kesempatan untuk membuat kesepakatan yang baik”, meskipun blokade laut akan tetap berlangsung selama diperlukan. Ia juga menekan Eropa dan Asia untuk berkontribusi lebih dalam konflik, dengan menyatakan bahwa “Eropa membutuhkan Selat Hormuz lebih dari AS”.

Pejabat European Central Bank, Peter Kazimir, menyatakan bahwa kenaikan suku bunga ringan mungkin diperlukan karena perang Iran mendorong harga energi lebih tinggi. Dengan inflasi diperkirakan mencapai 3%, diskusi kebijakan telah bergeser dari potensi penurunan suku bunga ke kemungkinan kenaikan menjelang pertemuan 30 April.