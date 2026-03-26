🚩Indeks VIX naik 2,5%, bursa saham AS lesu seiring meningkatnya ketidakpastian

Futures CBOE VIX naik hampir 2,5% hari ini di tengah penurunan kembali di Wall Street dan kenaikan harga minyak (OIL), yang sekali lagi bergerak di atas level $100 per barel. Volatilitas intraday pasar jarang setinggi ini dalam beberapa kuartal terakhir. Ketidakpastian investor tetap sangat tinggi.

Volatilitas intraday dari futures VIX telah naik ke level tertinggi dalam enam bulan terakhir. Indikator ini mengukur fluktuasi harga dalam satu hari perdagangan menggunakan interval 15 menit. Level saat ini sekitar empat kali lebih tinggi dari rata-rata, yang biasanya terlihat selama periode kepanikan pasar yang intens.

Pada saat yang sama, volatilitas implisit untuk S&P 500, yang mencerminkan pergerakan harian yang diharapkan dari indeks, telah meningkat ke sekitar 1,77%, level tertinggi sejak April 2025. Dalam tiga bulan terakhir, hanya terdapat dua sesi dengan pergerakan lebih besar dari 1,75%. Hal ini menunjukkan bahwa pasar futures dan opsi memperhitungkan volatilitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan yang benar-benar terjadi pada S&P 500.

Korelasi antara Indeks VIX dan S&P 500

Melihat dinamika indeks VIX spot, lonjakan volatilitas historis serupa sering kali bertepatan dengan peluang beli untuk S&P 500 dalam horizon tiga bulan. Pengecualian termasuk Februari 2020 dan Desember 2021.

Sumber: SubuTrade