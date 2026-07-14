Di tengah harga komoditas energi yang lebih rendah, banyak pihak memperkirakan inflasi AS akan turun pada Juni. Namun, besarnya penurunan tersebut secara signifikan mengejutkan pasar. Secara bulanan, harga turun untuk pertama kalinya sejak tahun COVID 2020, melemah hingga 0,4%. Mungkin yang lebih penting, core inflation sebesar 2,6%, yaitu ukuran yang mengecualikan harga energi dan makanan yang paling volatil, tercatat jauh lebih rendah dari ekspektasi.

Gambar 1: Inflasi CPI AS (2005–2026)

Sumber: XTB Research, 14.07.2026

Apa yang Ditunjukkan Data?

Jika penurunan inflasi hanya bergantung pada harga bahan bakar yang lebih rendah di SPBU, turun 9,7% dibandingkan Mei, dan pertumbuhan harga makanan yang tetap moderat, hanya naik 0,2% secara bulanan, maka pembacaan ini mungkin bisa diabaikan. Dalam lingkungan geopolitik yang sangat volatil, kedua komponen tersebut dapat secara signifikan mendistorsi persepsi terhadap tekanan inflasi yang sebenarnya.

Namun, poin utamanya adalah bahwa bahkan setelah mengecualikan elemen yang paling volatil, harga pada Juni tidak naik. Core measure tercatat 0,0% secara bulanan. Selain itu, penurunan harga juga terlihat di berbagai sektor seperti healthcare, apparel, dan pasar mobil bekas.

Gambar 2: Kontribusi Segmen terhadap Inflasi CPI AS [y/y] (2018–2026)

Sumber: XTB Research, 14.07.2026

Pasar Makin Tidak Yakin soal Kenaikan Suku Bunga AS

Kejutan besar seperti ini secara alami memicu repricing terhadap jalur suku bunga The Fed yang dinilai oleh pasar. Karena eskalasi ketegangan terbaru antara AS dan Iran, investor pada awal pekan mulai memperhitungkan dua kenaikan suku bunga oleh FOMC sebelum akhir tahun. Saat ini, skenario dasar kembali ke satu kali kenaikan. Probabilitas kenaikan secepat September turun ke sekitar 66%.

Dolar Turun, Nasdaq Naik

Ini menjadi faktor utama yang mendorong pelemahan dolar. Pasangan EUR/USD menguat 0,6% dan kembali ke level yang terlihat pada akhir pekan lalu, yaitu 1,145. Ekspektasi terhadap pengetatan kebijakan moneter The Fed yang tidak seagresif sebelumnya secara alami juga mendukung pasar saham AS. Indeks Nasdaq 100 menguat 0,9%.

Apakah Volatilitas Tinggi Belum Berakhir?

Laporan pertama Kevin Warsh di hadapan Kongres AS masih menanti. Hari ini pukul 3:00 PM, Ketua FOMC akan menjawab pertanyaan dari House of Representatives. Besok pada waktu yang sama, ia akan hadir di hadapan Senate. Secara historis, hari pertama hearing biasanya membawa volatilitas pasar terbesar.

Warsh diperkirakan akan ditanya mengenai rencananya untuk membawa inflasi kembali ke target. Ia juga kemungkinan besar harus menjelaskan ditinggalkannya forward guidance. Namun, pertanyaan krusial mungkin adalah bagaimana pendekatannya terhadap ekonomi dan kebijakan moneter berbeda dari pendekatan yang disampaikan oleh Trump. Ini sangat penting di tengah kekhawatiran yang masih berlangsung mengenai hilangnya independensi Federal Reserve.