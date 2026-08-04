Pasar keuangan memulai perdagangan Selasa dengan sentimen yang moderat.
Investor sedang menganalisis data inflasi terbaru dari kawasan Asia-Pasifik serta stabilisasi yang terjadi di pasar komoditas energi.
Meskipun kalender makroekonomi hari ini relatif tidak terlalu padat, perhatian investor akan beralih menuju berbagai rilis dari Amerika Utara pada sore hari.
Data utama hari ini adalah laporan lowongan pekerjaan JOLTS dari Amerika Serikat.
Laporan tersebut akan memberikan petunjuk tambahan mengenai kondisi pasar tenaga kerja AS dan implikasinya terhadap keputusan suku bunga Federal Reserve pada masa mendatang.
Sementara itu, data factory orders Amerika Serikat akan memberikan gambaran mengenai dinamika terbaru sektor manufaktur.
Kalender Makroekonomi
Pukul 14.30: Amerika Serikat
Neraca Perdagangan
- Konsensus: Defisit US$73,1 miliar
- Sebelumnya: Defisit US$77,6 miliar
Pukul 16.00: Amerika Serikat
Factory Orders di Luar Transportasi, MoM
- Konsensus: 0,6%
- Sebelumnya: 1,8%
Durable Goods Orders Final, MoM
- Konsensus: 0,3%
- Sebelumnya: -4,0%
Factory Orders, MoM
- Konsensus: 0,2%
- Sebelumnya: -1,3%
JOLTS Job Openings
- Konsensus: 7,45 juta
- Sebelumnya: 7,594 juta
Pukul 22.40: Amerika Serikat
Perubahan Mingguan Persediaan Minyak Mentah API
- Konsensus: Tidak tersedia
- Sebelumnya: Naik 3,3 juta barel
Rilis Earnings
Sebelum Pasar Dibuka
- Merck & Company
- Caterpillar
- Pfizer
Setelah Pasar Ditutup
- SpaceX
- AMD
- Arista Networks
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