  
07.13 · 4 Agustus 2026

Kalender Ekonomi: JOLTS dan Earnings Siap Gerakkan Pasar

Pasar keuangan memulai perdagangan Selasa dengan sentimen yang moderat.

Investor sedang menganalisis data inflasi terbaru dari kawasan Asia-Pasifik serta stabilisasi yang terjadi di pasar komoditas energi.

Meskipun kalender makroekonomi hari ini relatif tidak terlalu padat, perhatian investor akan beralih menuju berbagai rilis dari Amerika Utara pada sore hari.

Data utama hari ini adalah laporan lowongan pekerjaan JOLTS dari Amerika Serikat.

Laporan tersebut akan memberikan petunjuk tambahan mengenai kondisi pasar tenaga kerja AS dan implikasinya terhadap keputusan suku bunga Federal Reserve pada masa mendatang.

Sementara itu, data factory orders Amerika Serikat akan memberikan gambaran mengenai dinamika terbaru sektor manufaktur.

Kalender Makroekonomi

 

Pukul 14.30: Amerika Serikat

Neraca Perdagangan

  • Konsensus: Defisit US$73,1 miliar
  • Sebelumnya: Defisit US$77,6 miliar

 

 

Pukul 16.00: Amerika Serikat

Factory Orders di Luar Transportasi, MoM

  • Konsensus: 0,6%
  • Sebelumnya: 1,8%

Durable Goods Orders Final, MoM

  • Konsensus: 0,3%
  • Sebelumnya: -4,0%

Factory Orders, MoM

  • Konsensus: 0,2%
  • Sebelumnya: -1,3%

JOLTS Job Openings

  • Konsensus: 7,45 juta
  • Sebelumnya: 7,594 juta

Pukul 22.40: Amerika Serikat

Perubahan Mingguan Persediaan Minyak Mentah API

  • Konsensus: Tidak tersedia
  • Sebelumnya: Naik 3,3 juta barel

 

Rilis Earnings

Sebelum Pasar Dibuka

  • Merck & Company
  • Caterpillar
  • Pfizer

Setelah Pasar Ditutup

  • SpaceX
  • AMD
  • Arista Networks

 

 

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Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.