Pasar keuangan memulai perdagangan Selasa dengan sentimen yang moderat.

Investor sedang menganalisis data inflasi terbaru dari kawasan Asia-Pasifik serta stabilisasi yang terjadi di pasar komoditas energi.

Meskipun kalender makroekonomi hari ini relatif tidak terlalu padat, perhatian investor akan beralih menuju berbagai rilis dari Amerika Utara pada sore hari.

Data utama hari ini adalah laporan lowongan pekerjaan JOLTS dari Amerika Serikat.

Laporan tersebut akan memberikan petunjuk tambahan mengenai kondisi pasar tenaga kerja AS dan implikasinya terhadap keputusan suku bunga Federal Reserve pada masa mendatang.

Sementara itu, data factory orders Amerika Serikat akan memberikan gambaran mengenai dinamika terbaru sektor manufaktur.

Kalender Makroekonomi

Pukul 14.30: Amerika Serikat

Neraca Perdagangan

Konsensus: Defisit US$73,1 miliar

Sebelumnya: Defisit US$77,6 miliar

Pukul 16.00: Amerika Serikat

Factory Orders di Luar Transportasi, MoM

Konsensus: 0,6%

Sebelumnya: 1,8%

Durable Goods Orders Final, MoM

Konsensus: 0,3%

Sebelumnya: -4,0%

Factory Orders, MoM

Konsensus: 0,2%

Sebelumnya: -1,3%

JOLTS Job Openings

Konsensus: 7,45 juta

Sebelumnya: 7,594 juta

Pukul 22.40: Amerika Serikat

Perubahan Mingguan Persediaan Minyak Mentah API

Konsensus: Tidak tersedia

Sebelumnya: Naik 3,3 juta barel

Rilis Earnings

Sebelum Pasar Dibuka

Merck & Company

Caterpillar

Pfizer

Setelah Pasar Ditutup