Menjelang laporan keuangan Intel, pertanyaan utama investor adalah apakah proses restrukturisasi panjang perusahaan akhirnya mulai menghasilkan perbaikan yang nyata. Laporan kuartal II memberikan jawaban yang jauh lebih kuat dari perkiraan.

Intel tidak hanya melampaui estimasi analis untuk pendapatan dan laba, tetapi juga memberikan proyeksi kuartal III yang lebih tinggi dari ekspektasi. Perkembangan tersebut disambut sangat positif oleh investor.

Sorotan Kuartal Kedua

Pendapatan: $16,1 miliar dibandingkan ekspektasi $14,4 miliar

Adjusted EPS: $0,42 dibandingkan konsensus $0,21

Pendapatan Data Center & AI: $6,3 miliar, naik 59% secara tahunan

Pendapatan Intel Foundry: $5,8 miliar, naik 31% secara tahunan

Margin kotor: 40,4% dibandingkan ekspektasi 39,2%

Proyeksi pendapatan kuartal III: $15,8–$16,8 miliar dibandingkan konsensus sekitar $15,1 miliar

Proyeksi EPS kuartal III: $0,38 dibandingkan ekspektasi $0,27

Setelah laporan keuangan dirilis, saham Intel bergerak naik tajam dalam perdagangan after-hours.

Investor tidak hanya terdorong oleh hasil kuartalan yang lebih kuat dari perkiraan, tetapi juga oleh keputusan manajemen untuk menaikkan proyeksi kuartal berikutnya. Di sektor teknologi, panduan ke depan sering kali memiliki bobot lebih besar dibandingkan hasil historis.

Salah satu bagian terkuat dari laporan tersebut adalah bisnis Data Center & AI, dengan pendapatan yang melonjak 59% secara tahunan.

Kinerja ini menunjukkan bahwa Intel mulai memperoleh manfaat dari gelombang besar investasi pada infrastruktur komputasi. Ketika semakin banyak perusahaan memperluas kapasitas pusat data, permintaan terhadap prosesor server, yang menjadi salah satu produk inti Intel, terus meningkat.

Komentar manajemen turut memperkuat prospek positif tersebut. CEO Lip-Bu Tan menyatakan bahwa permintaan terhadap prosesor server Intel saat ini melampaui kapasitas produksi perusahaan. Sebagai respons, Intel berencana meningkatkan belanja modal untuk memperluas produksi dan memenuhi pertumbuhan permintaan, baik untuk chip miliknya sendiri maupun layanan foundry bagi pelanggan eksternal.

Perkembangan tersebut mencerminkan perubahan yang lebih luas dalam siklus investasi AI.

Pada fase awal ledakan AI, perhatian pasar terutama tertuju pada chip yang digunakan untuk melatih model kecerdasan buatan.

Namun, pasar kini semakin memperhatikan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menerapkan dan menjalankan model-model tersebut dalam skala besar.

Dalam kondisi tersebut, CPU server tetap menjadi fondasi penting bagi pusat data modern.

Sinyal positif lainnya adalah perbaikan profitabilitas yang signifikan.

Margin kotor naik menjadi 40,4% dari 29,7% pada tahun sebelumnya, sementara Intel kembali mencatatkan laba operasional positif.

Pada saat yang sama, perusahaan mengumumkan rencana menaikkan belanja modal tahun ini menjadi sekitar $20 miliar.

Keputusan tersebut didorong oleh tingginya permintaan terhadap infrastruktur komputasi dan ekspansi berkelanjutan bisnis manufaktur perusahaan.

Meski demikian, proses pemulihan Intel masih jauh dari selesai.

Perusahaan masih membangun kembali posisinya setelah bertahun-tahun kehilangan kepemimpinan teknologi dan pangsa pasar.

Margin laba masih jauh di bawah level puncak historis, sementara bisnis foundry masih sangat bergantung pada permintaan internal dari unit bisnis Intel sendiri.

Mendapatkan lebih banyak pelanggan eksternal dan mempertahankan laju perbaikan saat ini tetap menjadi tantangan utama.

Namun, laporan hari ini memberikan sesuatu yang telah lama ditunggu investor, yaitu bukti bahwa restrukturisasi Intel tidak lagi hanya berfokus pada pemangkasan biaya dan pengurangan tenaga kerja.

Manfaatnya kini mulai terlihat dalam laporan keuangan.

Pendapatan yang lebih kuat, profitabilitas yang membaik, dan panduan yang lebih tinggi menunjukkan bahwa Intel mulai kembali mendapatkan pijakan di salah satu segmen terpenting dalam industri semikonduktor.

Laporan hari ini tidak berarti Intel telah sepenuhnya kembali ke posisi lamanya.

Namun, hasil tersebut menunjukkan bahwa kisah pemulihan Intel tidak lagi hanya menjadi narasi dalam presentasi investor.

Untuk pertama kalinya dalam waktu yang cukup lama, proses tersebut mulai didukung oleh angka nyata.

Sumber: xStation5