  
23.49 · 28 Juli 2025

Jadwal Laporan Keuangan 28 Juli 2025: Apple, Amazon, Meta & Microsoft Jadi Sorotan

Musim laporan keuangan kini memasuki fase krusial dengan dirilisnya kinerja dari empat perusahaan "Magnificent Seven". Sektor Big Tech masih menjadi pendorong utama valuasi pasar saham AS, dan dengan salah satu risiko utama terkait potensi perang dagang antara AS dan Uni Eropa yang kini mereda, perhatian investor akan semakin terfokus pada hasil yang dipublikasikan oleh para raksasa teknologi ini. Pada hari Rabu setelah penutupan pasar, Microsoft dan Meta Platforms dijadwalkan untuk merilis laporan keuangan mereka. Keesokan harinya, pada Kamis, giliran Apple dan Amazon yang akan mengumumkan kinerja kuartalan.

Selain sektor Big Tech, investor juga akan mencermati laporan dari perusahaan seperti Boeing, yang mungkin akan menaikkan proyeksi kinerja seiring serangkaian kesepakatan internasional dan pesanan baru. Sementara itu, laporan keuangan Procter & Gamble akan menjadi indikator penting mengenai permintaan konsumen di tengah ketidakpastian tarif yang mewarnai kuartal kedua.
 

Seiring meningkatnya minat terhadap stablecoin, laporan keuangan dari perusahaan pembayaran dominan seperti Visa dan Mastercard juga akan diawasi dengan ketat oleh pelaku pasar.

Berikut adalah jadwal laporan keuangan secara rinci:

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Sumber: XTB Research 


 
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Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.