Saham JPMorgan Chase (JPM.US) diperdagangkan sedikit lebih tinggi menjelang pembukaan pasar AS setelah bank tersebut melaporkan hasil yang sangat kuat untuk kuartal kedua 2026. Bank terbesar di AS ini dengan nyaman melampaui ekspektasi Wall Street dari sisi earnings dan revenue, terutama berkat pemulihan investment banking, aktivitas IPO yang lebih kuat, serta performa equity trading yang sangat solid. Meski angka-angkanya impresif, reaksi pasar tetap relatif terbatas.

Earnings per share atau EPS mencapai $7,70, dibandingkan konsensus $5,72 dan $5,24 pada periode yang sama tahun lalu.

Adjusted revenue mencapai $58,02 miliar, jauh di atas estimasi konsensus sebesar $51,39 miliar.

Net income meningkat menjadi $21,2 miliar, naik dari $14,99 miliar pada kuartal yang sama tahun lalu.

Investment banking revenue mencapai $3,90 miliar, melampaui ekspektasi $3,06 miliar. Fee dari segmen ini naik 30% secara tahunan, didukung oleh aktivitas M&A yang lebih kuat dan pemulihan penerbitan IPO.

Equity trading revenue mencapai $6,03 miliar, jauh di atas konsensus $3,98 miliar.

Fixed Income, Currencies and Commodities atau FICC trading revenue mencapai $6,05 miliar, sedikit di bawah konsensus $6,29 miliar.

Managed net interest income mencapai $25,62 miliar, pada dasarnya sejalan dengan ekspektasi $25,64 miliar.

Return on equity atau ROE meningkat menjadi 24%, jauh di atas ekspektasi analis sebesar 18%.

Total loans naik menjadi $1,54 triliun, melampaui konsensus $1,52 triliun, sementara deposits meningkat menjadi $2,71 triliun, di atas ekspektasi $2,69 triliun.

Provisions for credit losses mencapai $2,52 miliar, sementara net charge-offs berada di $2,37 miliar, lebih rendah dari ekspektasi $2,62 miliar.

Rasio modal CET1 bank tetap kuat di 14,1%.

Hasil ini menunjukkan bahwa JPMorgan terus diuntungkan oleh pemulihan aktivitas capital markets. Performa yang sangat kuat di investment banking dan equity trading lebih dari cukup untuk mengimbangi FICC trading revenue yang sedikit di bawah ekspektasi, sementara net interest income tetap secara umum sejalan dengan proyeksi. Reaksi harga saham yang relatif moderat menunjukkan bahwa sebagian besar kabar positif kemungkinan sudah tercermin dalam harga saham.

Pemulihan Aktivitas M&A dan IPO Terus Mendukung Earnings

Nilai merger dan akuisisi global yang diumumkan telah melampaui $3 triliun sepanjang tahun ini, memberikan dorongan kuat bagi bank investasi. JPMorgan mempertahankan posisinya sebagai pemimpin global dalam investment banking revenue, dengan fee dari divisi tersebut meningkat 30% secara tahunan. Bank ini juga diuntungkan oleh pemulihan luas di pasar IPO AS, yang meningkatkan aktivitas di antara klien korporasi serta perusahaan private equity dan venture capital yang mencari peluang exit. Selama kuartal tersebut, JPMorgan bertindak sebagai lead bookrunner dalam equity offering Alphabet senilai $85 miliar dan menjadi co-adviser dalam merger NextEra Energy dengan Dominion Energy senilai $67 miliar.

Volatilitas Pasar yang Tinggi Mendorong Performa Trading

Pendorong utama kedua dari pertumbuhan earnings adalah meningkatnya aktivitas klien di pasar keuangan. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah, gangguan pengiriman melalui Selat Hormuz, dan pergerakan tajam harga minyak meningkatkan volatilitas di berbagai kelas aset, sehingga mendorong volume trading yang lebih kuat. Equity trading revenue melonjak 86% secara tahunan, sementara FICC trading revenue naik 6%. Hasil ini menunjukkan bahwa JPMorgan diuntungkan secara bersamaan oleh pemulihan capital markets dan aktivitas trading klien yang tetap tinggi akibat volatilitas pasar yang meningkat.

Grafik Saham JPMorgan (JPM.US) (Interval D1)

Saham JPMorgan dapat mencapai level tertinggi baru hari ini jika berhasil menembus level $340. Provisions for credit losses yang lebih rendah dari ekspektasi dan pertumbuhan loans yang lebih kuat dari perkiraan menjadi $1,54 triliun merupakan sinyal positif bagi bank tersebut dan ekonomi AS secara lebih luas. Di sisi downside, zona support utama berada di antara $315 dan $320, area di mana saham telah beberapa kali menemukan support dalam beberapa kesempatan terakhir.

Sumber: xStation5