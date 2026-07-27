Pasar membuka pekan setelah harga minyak mengalami penurunan tajam menyusul laporan bahwa Amerika Serikat dan Iran menghentikan serangan di Selat Hormuz. Perkembangan tersebut menjadi penggerak utama perdagangan hari ini. Harga minyak mentah WTI turun lebih dari 7%, sementara Brent sempat melemah sekitar 5% pada Minggu. Keduanya menjauh dari level tertinggi dua bulan yang sebelumnya tercapai akibat konflik di Timur Tengah.

Data Makroekonomi Hari Ini

Pada pukul 14.30, Amerika Serikat akan merilis data pesanan barang tahan lama untuk Juni. Data tersebut menjadi satu-satunya rilis makroekonomi utama dalam kalender hari ini.

Namun, perkembangan geopolitik dan perdagangan masih mendominasi perhatian pasar. Pada Jumat, pemerintahan Trump memberlakukan tarif baru berdasarkan Section 301 sebesar 10%–12,5% terhadap 60 mitra dagang. Kebijakan tersebut kembali meningkatkan ketidakpastian di pasar global.

Agenda Pekan Ini

Senin, 27 Juli

14.30 – Amerika Serikat: Durable goods orders (month-on-month) untuk bulan Juni

Selasa, 28 Juli

22.40 – Amerika Serikat: Laporan API mengenai perubahan persediaan minyak mentah

Rabu, 29 Juli

16.30 – Amerika Serikat: Perubahan persediaan minyak mentah dan bensin menurut EIA

20.00 – Amerika Serikat: Keputusan suku bunga The Fed

20.30 – Amerika Serikat: Konferensi pers FOMC

Kamis, 30 Juli

14.30 – Amerika Serikat: GDP kuartal II dalam laju tahunan

14.30 – Amerika Serikat: Inflasi PCE Juni

16.30 – Amerika Serikat: Data persediaan gas alam EIA

Agenda utama pekan ini adalah keputusan The Fed pada Rabu pukul 20.00, disertai konferensi pers. Pasar saat ini memperhitungkan probabilitas kenaikan suku bunga sebesar 35%–40%.

Angka tersebut meningkat tajam dari sekitar 10% pada Juni, terutama akibat lonjakan harga minyak dan meningkatnya kekhawatiran terhadap inflasi. Selain itu, pasar akan menghadapi rangkaian laporan keuangan dari kelompok Mag7. Microsoft dan Meta akan merilis laporan setelah penutupan pasar pada Rabu, diikuti Apple dan Amazon pada Kamis.

Di luar sektor Big Tech, Visa, Samsung, dan ExxonMobil juga akan menjadi perhatian.

Dari sisi makroekonomi, pekan ini akan ditutup dengan sejumlah rilis penting. Data GDP kuartal II Amerika Serikat dan Zona Euro akan dirilis pada Kamis, bersamaan dengan keputusan BoE dan inflasi CPI Jerman.

Pada Jumat, investor akan mencermati keputusan BoJ, PMI China, serta data inflasi Juli Zona Euro.