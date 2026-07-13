Beberapa hari ke depan akan menghadirkan banyak informasi penting bagi para pembuat kebijakan FOMC. Pada Jumat, pasar mungkin akan jauh lebih dekat untuk menentukan apakah komite akan mempertimbangkan kemungkinan kenaikan suku bunga secepatnya pada 29 Juli.

Secara alami, fokus utama akan tertuju pada laporan semi-tahunan Fed Chair Kevin Warsh di hadapan Kongres AS.

🗓️ Jadwal

Kita mulai pada Selasa.

Seluruh agenda ini umumnya didahului oleh publikasi pernyataan dari Federal Reserve, sekitar pukul 1:30 PM.

Pembacaan pernyataan tersebut tepat pukul 3:00 PM menandai dimulainya bagian utama dari hearing.

Setelah itu, sesi dilanjutkan dengan bagian tanya jawab dari anggota House of Representatives.

Sehari kemudian, pada waktu yang sama, yaitu Rabu pukul 3:00 PM, Fed Chair akan hadir di hadapan Senat.

Perlu dicatat bahwa pada Selasa pukul 1:30 PM, mungkin data paling penting bulan ini akan dirilis, yaitu inflasi CPI AS untuk Juni. Sehari kemudian, data inflasi PPI akan dirilis, diikuti oleh retail sales pada Kamis dan industrial production pada Jumat.

Ini berarti bahwa pada akhir pekan, data akan memberikan gambaran yang relatif lengkap mengenai kondisi ekonomi AS.

📆 Kalender Makroekonomi

Senin

AS: Pidato anggota FOMC, Christopher Waller

Waktu: 5:30 PM

Selasa

Australia: NAB Business Confidence Index, Juni

Waktu: 2:30 AM

Sebelumnya: -14

Jepang: Industrial Production, Mei

Waktu: 5:30 AM

Konsensus: +0,5% m/m

Sebelumnya: +0,5% m/m

Swiss: Inflasi PPI, Juni

Waktu: 7:30 AM

Sebelumnya: -1,8%

Market yang Perlu Diperhatikan