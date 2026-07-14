Perhatian investor hari ini tertuju pada laporan CPI AS bulan Juni, yang akan dirilis pada pukul 1:30 PM GMT. Perkiraan Goldman Sachs menunjukkan bahwa laporan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai cukup dovish. Komponen inflasi terpenting, yaitu biaya perumahan, terus melambat, sementara sektor otomotif memberikan tekanan disinflasi ringan. Harga minyak juga turun tajam dari puncak terbarunya.
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Hanya beberapa layanan tertentu, seperti tiket pesawat dan hotel, yang masih menunjukkan tekanan harga yang cukup menonjol, tetapi belum cukup untuk mengubah gambaran yang lebih luas. Goldman Sachs meyakini bahwa sebagian data inflasi yang menguntungkan belakangan ini mungkin mencerminkan efek musiman, sehingga satu laporan saja belum cukup untuk mengonfirmasi kembalinya inflasi secara berkelanjutan ke target The Fed.
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GS memperkirakan headline CPI naik 3,8% secara tahunan dan core CPI naik 2,8%. Di sisi lain, harga minyak telah rebound lebih dari 20% dari level terendah terbarunya, yang dapat membuat investor menilai bahkan laporan CPI yang positif sekalipun sebagai data yang sebagian sudah tertinggal.
Data Makroekonomi
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11:00 AM GMT – Amerika Serikat: NFIB Small Business Optimism Index, forecast: 95,7, previous: 95,3.
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1:15 PM GMT – Amerika Serikat: ADP weekly employment change, forecast: none, previous: 21.000.
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1:30 PM GMT – Amerika Serikat: CPI inflation year-over-year, forecast: 3,8%, previous: 4,2%.
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1:30 PM GMT – Amerika Serikat: CPI inflation month-over-month, forecast: -0,1%, previous: 0,5%.
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1:30 PM GMT – Amerika Serikat: core CPI inflation year-over-year, forecast: 2,8%, previous: 2,9%.
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1:30 PM GMT – Amerika Serikat: core CPI inflation month-over-month, forecast: 0,2%, previous: 0,2%.
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1:55 PM GMT – Amerika Serikat: Redbook Index year-over-year, forecast: none, previous: 11,5%.
Laporan Keuangan Perusahaan
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11:35 AM GMT – JPMorgan Chase: earnings Q2 2026.
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11:40 AM GMT – Wells Fargo: earnings Q2 2026.
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11:45 AM GMT – Bank of America: earnings Q2 2026.
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12:25 PM GMT – Goldman Sachs: earnings Q2 2026.
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1:00 PM GMT – Citigroup: earnings Q2 2026.
Pembicara Bank Sentral
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3 PM GMT – Kevin Warsh, Federal Reserve Chair.
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3:30 PM GMT – Christopher Waller, Federal Reserve.
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5:40 PM GMT – Austan Goolsbee, Federal Reserve.
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6:30 PM GMT – Susan Collins, Federal Reserve.
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7:55 PM GMT – Michelle Bowman, Federal Reserve.
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9:00 PM GMT – Andrew Bailey, Bank of England.
Peristiwa Lainnya
- 9:00 PM GMT – Rencana dimulainya blokade laut AS terhadap Iran.
Sumber: Goldman Sachs
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