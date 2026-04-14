Kalender ekonomi hari ini akan berfokus pada data dari AS—terutama indikator sekunder namun tetap penting untuk menilai kondisi ekonomi, yaitu indeks sentimen usaha kecil NFIB, serta rilis data inflasi PPI yang dijadwalkan pada sesi sore. Selain itu, investor akan mencermati pernyataan dari pejabat bank sentral baik dari Federal Reserve maupun European Central Bank. Komentar mereka dapat memberikan gambaran lebih lanjut mengenai keseimbangan risiko antara inflasi dan aktivitas ekonomi.
Kalender Ekonomi
Data Makroekonomi
- 23:00 GMT, AS – Indeks Optimisme Usaha Kecil NFIB – perkiraan: 98,80; sebelumnya: 97,9
- 13:15 GMT, AS – Perubahan Tenaga Kerja ADP (mingguan) – perkiraan: 26K; sebelumnya: n/a
- 13:30 GMT, AS –Inflasi PPI YoY – perkiraan: 3,4%; sebelumnya: 4,6%
- 13:30 GMT, AS – Inflasi PPI MoM – perkiraan: 0,7%; sebelumnya: 1,1%
- 13:30 GMT, AS – Core PPI YoY – perkiraan: 3,9%; sebelumnya: 4,1%
- 13:30 GMT, AS – Core PPI MoM – perkiraan: 0,5%; sebelumnya: 0,4%
- 13:55 GMT, AS – Indeks Redbook YoY – perkiraan: n/a; sebelumnya: 7,6%
- 14:00 GMT, Global (IMF) – World Economic Outlook – perkiraan: n/a; sebelumnya: n/a
- 15:00 GMT, Timur Tengah– Dimulainya pembicaraan Israel–Lebanon – tanpa perkiraan
- 15:15 GMT, Global (IMF) – Laporan Stabilitas Keuangan Global – perkiraan: n/a
- 15:30 GMT, Global (IMF) – Konferensi Stabilitas Keuangan – tanpa data sebelumnya
Pembicara Bank Sentral
- 15:00 GMT, ECB – Makhlouf
- 15:00 GMT, ECB – Lane
- 15:00 GMT, BoE – Greene
- 17:15 GMT, Fed – Goolsbee
- 17:45 GMT, Fed – Barr
- 18:00 GMT, Fed – Paulson, Collins, Barkin dan Barr
- 22:00 GMT, ECB – Lagarde
Daily Summary: Saham kembali menguat didorong harapan pembicaraan AS-Iran
Logam mulia kembali tertekan 📉
Goldman Sachs -Hasil campuran meredam reaksi terhadap kuartal yang kuat
Saham AS Tertekan Isu Hormuz