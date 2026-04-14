13.43 · 14 April 2026

Kalender Ekonomi: Data AS & PPI Tentukan Arah

Kalender ekonomi hari ini akan berfokus pada data dari AS—terutama indikator sekunder namun tetap penting untuk menilai kondisi ekonomi, yaitu indeks sentimen usaha kecil NFIB, serta rilis data inflasi PPI yang dijadwalkan pada sesi sore. Selain itu, investor akan mencermati pernyataan dari pejabat bank sentral baik dari Federal Reserve maupun European Central Bank. Komentar mereka dapat memberikan gambaran lebih lanjut mengenai keseimbangan risiko antara inflasi dan aktivitas ekonomi.

Kalender Ekonomi

Data Makroekonomi

  • 23:00 GMT, AS – Indeks Optimisme Usaha Kecil NFIB – perkiraan: 98,80; sebelumnya: 97,9
  • 13:15 GMT, AS – Perubahan Tenaga Kerja ADP (mingguan) – perkiraan: 26K; sebelumnya: n/a
  • 13:30 GMT, AS –Inflasi PPI YoY – perkiraan: 3,4%; sebelumnya: 4,6%
  • 13:30 GMT, AS – Inflasi PPI MoM – perkiraan: 0,7%; sebelumnya: 1,1%
  • 13:30 GMT, AS – Core PPI YoY – perkiraan: 3,9%; sebelumnya: 4,1%
  • 13:30 GMT, AS – Core PPI MoM – perkiraan: 0,5%; sebelumnya: 0,4%
  • 13:55 GMT, AS – Indeks Redbook YoY – perkiraan: n/a; sebelumnya: 7,6%
  • 14:00 GMT, Global (IMF) – World Economic Outlook – perkiraan: n/a; sebelumnya: n/a
  • 15:00 GMT, Timur Tengah– Dimulainya pembicaraan Israel–Lebanon – tanpa perkiraan
  • 15:15 GMT, Global (IMF) – Laporan Stabilitas Keuangan Global – perkiraan: n/a
  • 15:30 GMT, Global (IMF) – Konferensi Stabilitas Keuangan – tanpa data sebelumnya

Pembicara Bank Sentral

  • 15:00 GMT, ECB – Makhlouf 
  • 15:00 GMT, ECB – Lane 
  • 15:00 GMT, BoE – Greene 
  • 17:15 GMT, Fed – Goolsbee 
  • 17:45 GMT, Fed – Barr 
  • 18:00 GMT, Fed – Paulson, Collins, Barkin dan Barr 
  • 22:00 GMT, ECB – Lagarde 

 

 

 

14 April 2026, 02.14

Daily Summary: Saham kembali menguat didorong harapan pembicaraan AS-Iran
13 April 2026, 23.47

Logam mulia kembali tertekan 📉
13 April 2026, 22.10

Goldman Sachs -Hasil campuran meredam reaksi terhadap kuartal yang kuat
13 April 2026, 21.56

Saham AS Tertekan Isu Hormuz
Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.
