Awal pekan didominasi oleh kabar dari Timur Tengah. Namun, fokus pasar kini kemungkinan beralih menuju laporan keuangan perusahaan dan pertemuan bank sentral. Laporan yang akan datang mencakup Microsoft dan Meta, yang keduanya dijadwalkan merilis hasil setelah penutupan pasar pada Rabu, serta Apple dan Amazon setelah penutupan pasar pada Kamis.

Sementara itu, keputusan suku bunga akan diumumkan oleh The Fed pada Rabu dan Bank of England pada Kamis.

Pekan ini akan ditutup dengan pertemuan Bank of Japan pada malam Kamis menuju Jumat, data inflasi Juli dari sejumlah negara Eropa pada Kamis dan Jumat, serta inflasi PCE Amerika Serikat untuk Juni yang akan dirilis pada Kamis.

Kami tidak memperkirakan perubahan suku bunga dari ketiga bank sentral tersebut.

Namun, seluruhnya diperkirakan mempertahankan retorika hawkish dan mengarahkan pasar menuju kemungkinan kenaikan suku bunga pada pertemuan berikutnya. Skenario tersebut saat ini menjadi asumsi dasar bagi masing-masing bank sentral.

Hari ini relatif lebih tenang.

Sebelum pasar dibuka, investor menantikan laporan dari PayPal, Coca-Cola, Boeing, UPS, Corning, S&P Global, dan Unilever.

Setelah penutupan pasar, laporan kuartalan akan dirilis oleh Visa, Seagate, Waste Management, KLA, dan Ford.

Dari sisi makroekonomi, hanya sedikit data penting yang dijadwalkan.

Perhatian terutama akan tertuju pada laporan API mengenai perubahan persediaan minyak mentah yang dijadwalkan pukul 21.30.

📆 Macroeconomic calendar

Selasa

Amerika Serikat: Indeks Kepercayaan Konsumen Conference Board Juli

Waktu: 15.00

Sebelumnya: 91,2

Konsensus: 92,4

Laporan API mengenai perubahan persediaan minyak mentah

Waktu: 21.30

Sebelumnya: naik 2,6 juta barel

Konsensus: turun 1,5 juta barel

🗂️ Kalender Laporan Keuangan

Sebelum Pasar Dibuka Boeing (BA.US) PayPal (PYPL.US) Coca-Cola (KO.US) Royal Caribbean (RCL.US) UPS (UPS.US) Corning (GLW.US)

Setelah Pasar Ditutup Ford (F.US) Tilray (TLRY.US) Visa (V.US) Electronic Arts (EA.US) Seagate (STX.US)



Pasar yang Perlu Diperhatikan

Minyak Mentah

Awal pekan didominasi oleh laporan mengenai penghentian konflik antara Amerika Serikat dan Iran.

Perkembangan tersebut memicu penurunan tajam pada harga komoditas energi utama.

Dalam beberapa jam terakhir, muncul kabar mengenai pembicaraan antara Iran dan Oman, salah satu mediator penting dalam konflik tersebut.

Tujuan pembicaraan adalah membentuk mekanisme lalu lintas maritim di Selat Hormuz.

Namun, selat tersebut secara efektif masih tertutup.

Berdasarkan data Kpler, lalu lintas kapal dibatasi maksimal sekitar belasan kapal per hari, jauh di bawah kondisi normal yang mencapai sekitar 80–140 kapal.

US500