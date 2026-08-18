Awal sesi Selasa ditandai oleh kenaikan harga minyak, dolar AS yang masih melemah, dan penantian terhadap data baru dari Amerika Serikat. Kalender hari ini tidak terlalu padat, tetapi tetap memuat beberapa rilis penting dari AS terkait pasar perumahan dan harga perdagangan internasional.

Setelah rangkaian data yang lebih lemah sebelumnya, laporan sektor perumahan hari ini akan menunjukkan apakah pelemahan juga mulai terlihat di pasar tersebut, terutama di tengah inflasi yang masih tinggi dan kekhawatiran terhadap kenaikan suku bunga.

Kalender Makroekonomi 📊

14:30 AS - Building Permits. Konsensus: 1,37 juta. Sebelumnya: 1,37 juta.

14:30 AS - Housing Starts. Konsensus: 1,35 juta. Sebelumnya: 1,42 juta.

14:30 AS - Import Price Index. Konsensus: 0,1%. Sebelumnya: 0,3%.

15:00 AS - Pending Home Sales Index. Konsensus: 0,1%. Sebelumnya: -5,4%.

Key financial results of companies from Wall Street and Europe 💼:

The Home Depot , sebelum pembukaan pasar

, sebelum pembukaan pasar Keysight Technologies, setelah penutupan pasar

Markets worth paying attention to today 📈: