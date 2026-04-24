14.27 · 24 April 2026

Kalender Ekonomi: Earnings, Sentimen, dan Risiko Global

Apa yang perlu diperhatikan selama sesi hari ini?

• Sebelum pasar AS dibuka, Procter & Gamble, Norfolk Southern, Charter Communications, dan SLB akan merilis laporan keuangan kuartalan—hasil SLB (sektor minyak) secara khusus dapat memberikan gambaran mengenai dampak krisis energi terhadap industri.

• Pada pukul 16:00 CET, data final Indeks Sentimen Konsumen University of Michigan untuk bulan April akan dirilis—di tengah peringatan Trump mengenai kenaikan harga bahan bakar, data ini dapat mengonfirmasi pelemahan sentimen rumah tangga di AS.

• Pasar akan tetap sensitif terhadap berita dari Timur Tengah—akhir pekan diperkirakan akan penuh volatilitas karena meningkatnya kesiapan Israel untuk potensi eskalasi. Kepemimpinan pasar yang sempit (didominasi sektor semikonduktor) serta ketidaksesuaian antara optimisme investor dan realitas geopolitik menciptakan lingkungan yang rapuh, di mana setiap berita negatif dapat memicu koreksi tajam.

