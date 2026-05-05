Kalender ekonomi hari ini akan berfokus pada data Amerika Serikat—khususnya job openings (JOLTS), yang akan memberikan gambaran lebih rinci mengenai dinamika pasar tenaga kerja pada bulan Maret, serta yang paling penting adalah laporan ISM Services, di mana pasar memperkirakan penurunan ringan secara bulanan meskipun komponen harga tetap sangat tinggi.

Kalender Ekonomi

05:30 GMT – Suku Bunga RBA & Pernyataan

Suku bunga: 4,35% (ekspektasi: 4,35%, sebelumnya: 4,10%). Keputusan sesuai ekspektasi; pasar kini menganalisis pernyataan untuk sinyal pengetatan lanjutan dan prospek inflasi.

07:30 GMT – CPI Swiss YoY

Ekspektasi: 0,6% YoY, sebelumnya: 0,3%. Inflasi diperkirakan meningkat, namun tetap rendah dibanding negara lain.

07:30 GMT – CPI Swiss MoM

Ekspektasi: 0,3% MoM, sebelumnya: 0,2%. Menunjukkan rebound moderat tekanan harga jangka pendek.

07:30 GMT – Core CPI Swiss YoY

Ekspektasi: 0,5% YoY, sebelumnya: 0,4%. Inflasi inti tetap moderat, membatasi tekanan terhadap SNB.

07:45 GMT – Neraca Anggaran Prancis

Sebelumnya: -€32,12 miliar. Tidak ada estimasi; penting untuk menilai stabilitas fiskal zona euro.

13:30 GMT – Neraca Perdagangan AS

Ekspektasi: -$69,5 miliar, sebelumnya: -$57,3 miliar. Defisit lebih besar dapat menekan dolar AS.

13:30 GMT – Neraca Perdagangan Kanada

Ekspektasi: -C$2,5 miliar, sebelumnya: -C$5,74 miliar. Perbaikan dapat mendukung dolar Kanada.

13:55 GMT – US Redbook YoY

Sebelumnya: 7,7%. Indikator aktivitas konsumen real-time di AS.

14:45 GMT – S&P Services PMI Final AS

Ekspektasi: 51,3, sebelumnya: 51,3. Menunjukkan stabilisasi sektor jasa.

14:45 GMT – S&P Composite PMI Final AS

Ekspektasi: 52,1, sebelumnya: 52,0. Perbaikan kecil aktivitas ekonomi secara keseluruhan.

15:00 GMT – JOLTS Job Openings AS

Ekspektasi: 6,85 juta, sebelumnya: 6,882 juta. Menunjukkan permintaan tenaga kerja yang stabil; indikator penting bagi The Fed.

15:00 GMT – ISM Services PMI AS

Ekspektasi: 53,7, sebelumnya: 54,0. Penurunan ringan diharapkan, namun sektor masih ekspansif.

15:00 GMT – Penjualan Rumah Baru AS

Ekspektasi: 0,652 juta, sebelumnya: 0,587 juta. Diperkirakan terjadi pemulihan permintaan properti.

15:00 GMT – Penjualan Rumah Baru MoM AS

Ekspektasi: 3,0%, sebelumnya: -17,6%. Rebound kuat setelah penurunan tajam sebelumnya.

15:00 GMT – ISM Services Prices Paid AS

Sebelumnya: 70,7. Level tinggi menunjukkan tekanan inflasi yang persisten.

15:00 GMT – ISM Services Employment AS

Sebelumnya: 45,2. Di bawah 50, menandakan kontraksi tenaga kerja sektor jasa.

15:00 GMT – ISM Services New Orders AS

Sebelumnya: 60,6. Komponen permintaan yang kuat mendukung sektor jasa.

Pembicara Bank Sentral

06:30 GMT – Konferensi Pers RBA (berlangsung)

09:00 GMT – Panetta (ECB)

15:00 GMT – Bowman (Fed)

16:40 GMT – Lane (ECB)

17:30 GMT – Barr (Fed)

Rilis Earnings

11:45 GMT – Pfizer Q1 2026

12:00 GMT – PayPal Q1 2026

21:15 GMT – AMD Q1 2026

21:50 GMT – Super Micro Fiscal Q3 2026