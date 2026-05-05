Kalender ekonomi hari ini akan berfokus pada data Amerika Serikat—khususnya job openings (JOLTS), yang akan memberikan gambaran lebih rinci mengenai dinamika pasar tenaga kerja pada bulan Maret, serta yang paling penting adalah laporan ISM Services, di mana pasar memperkirakan penurunan ringan secara bulanan meskipun komponen harga tetap sangat tinggi.
Kalender Ekonomi
05:30 GMT – Suku Bunga RBA & Pernyataan
Suku bunga: 4,35% (ekspektasi: 4,35%, sebelumnya: 4,10%). Keputusan sesuai ekspektasi; pasar kini menganalisis pernyataan untuk sinyal pengetatan lanjutan dan prospek inflasi.
07:30 GMT – CPI Swiss YoY
Ekspektasi: 0,6% YoY, sebelumnya: 0,3%. Inflasi diperkirakan meningkat, namun tetap rendah dibanding negara lain.
07:30 GMT – CPI Swiss MoM
Ekspektasi: 0,3% MoM, sebelumnya: 0,2%. Menunjukkan rebound moderat tekanan harga jangka pendek.
07:30 GMT – Core CPI Swiss YoY
Ekspektasi: 0,5% YoY, sebelumnya: 0,4%. Inflasi inti tetap moderat, membatasi tekanan terhadap SNB.
07:45 GMT – Neraca Anggaran Prancis
Sebelumnya: -€32,12 miliar. Tidak ada estimasi; penting untuk menilai stabilitas fiskal zona euro.
13:30 GMT – Neraca Perdagangan AS
Ekspektasi: -$69,5 miliar, sebelumnya: -$57,3 miliar. Defisit lebih besar dapat menekan dolar AS.
13:30 GMT – Neraca Perdagangan Kanada
Ekspektasi: -C$2,5 miliar, sebelumnya: -C$5,74 miliar. Perbaikan dapat mendukung dolar Kanada.
13:55 GMT – US Redbook YoY
Sebelumnya: 7,7%. Indikator aktivitas konsumen real-time di AS.
14:45 GMT – S&P Services PMI Final AS
Ekspektasi: 51,3, sebelumnya: 51,3. Menunjukkan stabilisasi sektor jasa.
14:45 GMT – S&P Composite PMI Final AS
Ekspektasi: 52,1, sebelumnya: 52,0. Perbaikan kecil aktivitas ekonomi secara keseluruhan.
15:00 GMT – JOLTS Job Openings AS
Ekspektasi: 6,85 juta, sebelumnya: 6,882 juta. Menunjukkan permintaan tenaga kerja yang stabil; indikator penting bagi The Fed.
15:00 GMT – ISM Services PMI AS
Ekspektasi: 53,7, sebelumnya: 54,0. Penurunan ringan diharapkan, namun sektor masih ekspansif.
15:00 GMT – Penjualan Rumah Baru AS
Ekspektasi: 0,652 juta, sebelumnya: 0,587 juta. Diperkirakan terjadi pemulihan permintaan properti.
15:00 GMT – Penjualan Rumah Baru MoM AS
Ekspektasi: 3,0%, sebelumnya: -17,6%. Rebound kuat setelah penurunan tajam sebelumnya.
15:00 GMT – ISM Services Prices Paid AS
Sebelumnya: 70,7. Level tinggi menunjukkan tekanan inflasi yang persisten.
15:00 GMT – ISM Services Employment AS
Sebelumnya: 45,2. Di bawah 50, menandakan kontraksi tenaga kerja sektor jasa.
15:00 GMT – ISM Services New Orders AS
Sebelumnya: 60,6. Komponen permintaan yang kuat mendukung sektor jasa.
Pembicara Bank Sentral
06:30 GMT – Konferensi Pers RBA (berlangsung)
09:00 GMT – Panetta (ECB)
15:00 GMT – Bowman (Fed)
16:40 GMT – Lane (ECB)
17:30 GMT – Barr (Fed)
Rilis Earnings
11:45 GMT – Pfizer Q1 2026
12:00 GMT – PayPal Q1 2026
21:15 GMT – AMD Q1 2026
21:50 GMT – Super Micro Fiscal Q3 2026
