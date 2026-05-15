Kalender Ekonomi: Fokus Data Global Beralih ke AS dan Kanada

Sesi makro hari ini bersifat cukup beragam, namun fokus utama tetap tertuju pada data dari negara-negara maju utama. Investor akan terutama memantau rilis data dari United States dan Canada untuk mencari sinyal baru mengenai kondisi ekonomi masing-masing setelah fluktuasi sentimen baru-baru ini.
Kalender Ekonomi Hari Ini
19:15 - Kanada: Housing Starts April. Forecast: 241 ribu, Sebelumnya: 235,9 ribu
19:30 - Amerika Serikat: NY Empire State Index Mei. Forecast: 7,7, Sebelumnya: 11
19:30 - Kanada: Manufacturing Sales (m/m) Maret. Sebelumnya: 3,6%
20:15 - Amerika Serikat: Industrial Production (m/m) April. Forecast: 0,3%, Sebelumnya: -0,5%
20:15 - Amerika Serikat: Capacity Utilization April. Forecast: 75,9%, Sebelumnya: 75,7%
20:15 - Amerika Serikat: Industrial Production (y/y) April. Sebelumnya: 0,7%
