13.44 · 15 Mei 2026

Kalender Ekonomi: Fokus Data Global Beralih ke AS dan Kanada

Sesi makro hari ini bersifat cukup beragam, namun fokus utama tetap tertuju pada data dari negara-negara maju utama. Investor akan terutama memantau rilis data dari United States dan Canada untuk mencari sinyal baru mengenai kondisi ekonomi masing-masing setelah fluktuasi sentimen baru-baru ini.

Kalender Ekonomi Hari Ini

19:15 - Kanada: Housing Starts April. Forecast: 241 ribu, Sebelumnya: 235,9 ribu

19:30 - Amerika Serikat: NY Empire State Index Mei. Forecast: 7,7, Sebelumnya: 11

19:30 - Kanada: Manufacturing Sales (m/m) Maret. Sebelumnya: 3,6%

20:15 - Amerika Serikat: Industrial Production (m/m) April. Forecast: 0,3%, Sebelumnya: -0,5%

20:15 - Amerika Serikat: Capacity Utilization April. Forecast: 75,9%, Sebelumnya: 75,7%

20:15 - Amerika Serikat: Industrial Production (y/y) April. Sebelumnya: 0,7%

Perdagangan Berjangka mengandung risiko kerugian. Materi ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan nasihat investasi. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa mendatang. Investasi memiliki risiko. Berinvestasilah dengan bijak. XTB Indonesia berizin dan diawasi oleh Bappebti, OJK dan BI.

Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.
