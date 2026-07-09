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Kalender Ekonomi: Klaim Pengangguran AS dan Laba PepsiCo

Kalender Makroekonomi

12:30 PM GMT – Zona Euro – ECB Meeting Minutes

1:30 PM GMT – Amerika Serikat – Initial Jobless Claims
Perkiraan: 217 ribu | Sebelumnya: 215 ribu

1:30 PM GMT – Amerika Serikat – Continuing Jobless Claims
Perkiraan: 1,814 juta | Sebelumnya: 1,814 juta

3:00 PM GMT – Amerika Serikat – Existing Home Sales
Perkiraan: 4,20 juta | Sebelumnya: 4,17 juta

3:00 PM GMT – Amerika Serikat – Existing Home Sales MoM
Perkiraan: 1,0% | Sebelumnya: 3,2%

3:30 PM GMT – Amerika Serikat – EIA Natural Gas Storage Change
Perkiraan: 58 miliar kaki kubik | Sebelumnya: 87 miliar kaki kubik

Pidato Pejabat Bank Sentral

 

  • 2 PM GMT – Amerika Serikat – John Williams, Federal Reserve

  • 5 PM GMT – Amerika Serikat – Michael Barr, Federal Reserve

  • 6:30 PM GMT – Amerika Serikat – Christopher Waller, Federal Reserve

  • 8:30 PM GMT – Inggris – Andrew Breeden, Bank of England

 

Earnings

  • 11 AM GMT – PepsiCo (PEP.US) – Rilis earnings kuartalan

PepsiCo telah turun hampir 20% dari level tertinggi terbarunya dan saat ini diperdagangkan sekitar USD 5 di bawah EMA200. Laporan earnings yang kuat dapat mendorong saham kembali ke atas level teknikal penting ini dan mendukung potensi pembalikan tren. Support utama saat ini berada di sekitar USD 130-132 per saham, area di mana saham sebelumnya menemukan minat beli, sementara resistance utama berada di kisaran USD 147-150. Breakout tegas di atas resistance tersebut dapat membuka jalan menuju pergerakan ke USD 170 per saham.

Sumber: xStation 5

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Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.