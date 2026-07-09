Kalender Makroekonomi
12:30 PM GMT – Zona Euro – ECB Meeting Minutes
1:30 PM GMT – Amerika Serikat – Initial Jobless Claims
Perkiraan: 217 ribu | Sebelumnya: 215 ribu
1:30 PM GMT – Amerika Serikat – Continuing Jobless Claims
Perkiraan: 1,814 juta | Sebelumnya: 1,814 juta
3:00 PM GMT – Amerika Serikat – Existing Home Sales
Perkiraan: 4,20 juta | Sebelumnya: 4,17 juta
3:00 PM GMT – Amerika Serikat – Existing Home Sales MoM
Perkiraan: 1,0% | Sebelumnya: 3,2%
3:30 PM GMT – Amerika Serikat – EIA Natural Gas Storage Change
Perkiraan: 58 miliar kaki kubik | Sebelumnya: 87 miliar kaki kubik
Pidato Pejabat Bank Sentral
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2 PM GMT – Amerika Serikat – John Williams, Federal Reserve
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5 PM GMT – Amerika Serikat – Michael Barr, Federal Reserve
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6:30 PM GMT – Amerika Serikat – Christopher Waller, Federal Reserve
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8:30 PM GMT – Inggris – Andrew Breeden, Bank of England
Earnings
- 11 AM GMT – PepsiCo (PEP.US) – Rilis earnings kuartalan
PepsiCo telah turun hampir 20% dari level tertinggi terbarunya dan saat ini diperdagangkan sekitar USD 5 di bawah EMA200. Laporan earnings yang kuat dapat mendorong saham kembali ke atas level teknikal penting ini dan mendukung potensi pembalikan tren. Support utama saat ini berada di sekitar USD 130-132 per saham, area di mana saham sebelumnya menemukan minat beli, sementara resistance utama berada di kisaran USD 147-150. Breakout tegas di atas resistance tersebut dapat membuka jalan menuju pergerakan ke USD 170 per saham.
Sumber: xStation 5
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