Sentimen pasar global dibentuk oleh eskalasi konflik di Timur Tengah dan hasil yang beragam dari sektor teknologi. Rangkaian serangan baru Amerika Serikat terhadap Iran dan serangan Houthi terhadap tanker Saudi meningkatkan kekhawatiran terhadap potensi gangguan simultan pada pelayaran melalui Selat Hormuz dan Laut Merah.

Iran juga dikabarkan berulang kali menolak upaya mediasi dari negara-negara Teluk. Harga minyak Brent tetap berada di atas $100 per barel.

Kenaikan harga energi kembali mendorong ekspektasi inflasi dan imbal hasil obligasi. Pasar saat ini memperhitungkan probabilitas sebesar 30%–40% bahwa The Fed akan menaikkan suku bunga.

Pada saat yang sama, aksi jual saham Alphabet dan Tesla yang berkaitan dengan kenaikan belanja AI serta memburuknya arus kas terus memberikan tekanan terhadap sektor teknologi.

Penurunan tajam pada perdagangan kemarin, disertai tidak adanya berita negatif baru yang perlu diperhitungkan pasar, mendorong futures indeks utama memulihkan sebagian kerugiannya.

Kalender hari ini berfokus pada data awal PMI untuk Eropa dan Amerika Serikat. Data tersebut akan membantu menilai apakah lonjakan harga energi mulai membatasi aktivitas ekonomi.

Kalender Hari Ini

15.45 – Amerika Serikat: PMI Awal Juli Manufaktur: Ekspektasi: 54,3. Sebelumnya: 53,9 Jasa: Ekspektasi: 51,5 poin. Sebelumnya: 51,2

16.00 – Amerika Serikat: Penjualan Rumah Baru Juni. Ekspektasi: 610.000 Sebelumnya: 580.000

Kalender Laporan Keuangan

Sebelum pasar Amerika Serikat dibuka: