Kalender Ekonomi: Laporan ADP dan PMI Eropa Jadi Sorotan 🔎

Kalender makroekonomi hari ini mencakup beberapa rilis data penting. Pada bagian awal hari, pasar akan menerima laporan PMI dari negara-negara Eropa, termasuk Spanyol, Italia, Prancis, Jerman, dan akhirnya kawasan euro secara keseluruhan.

Perhatian kemudian akan beralih ke Amerika Serikat, di mana laporan pasar tenaga kerja ADP akan dirilis. Ekspektasi menunjukkan adanya sedikit peningkatan dalam jumlah pekerjaan sektor swasta menjadi 98 ribu dibandingkan 62 ribu pada bulan Maret. Publikasi laporan ini akan menjadi indikator awal menjelang rilis data Non-Farm Payrolls (NFP) resmi oleh BLS pada hari Jumat.

