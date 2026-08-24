Kita menghadapi publikasi yang mungkin menjadi laporan keuangan kuartalan paling dinantikan musim ini. Pada Rabu, Nvidia akan merilis laporan Q2. Hasil tersebut akan menjadi ujian penting bagi keberlanjutan bull market yang selama ini didorong oleh perkembangan kecerdasan buatan atau AI. Investor tidak hanya akan memperhatikan kinerja keuangan selama tiga bulan terakhir, tetapi terutama proyeksi permintaan chip generasi berikutnya. Setiap penyimpangan dari ekspektasi analis yang sudah sangat tinggi hampir pasti akan memicu volatilitas besar pada indeks utama, terutama S&P 500 dan Nasdaq.

Laporan Nvidia akan dirilis setelah pasar AS ditutup. Beberapa jam sebelumnya, data inflasi PCE AS untuk Juli akan dipublikasikan. Data ini memang dirilis dengan jeda yang cukup panjang dibandingkan CPI, tetapi secara historis lebih disukai oleh pembuat kebijakan FOMC sebagai indikator inflasi. Rilis kali ini menjadi semakin penting setelah perubahan ekspektasi pasar baru-baru ini. Setelah intervensi Scott Bessent yang gagal, probabilitas tersirat pasar terhadap kenaikan suku bunga pada musim gugur meningkat. Peluang kenaikan suku bunga pada September kini diperkirakan sekitar 40%, sementara untuk Oktober sedikit di atas 60%.

Yang berpotensi lebih penting bagi valuasi pasar adalah symposium Jackson Hole yang berlangsung dari Kamis hingga Sabtu. Pada Jumat sekitar pukul 11.00 waktu Inggris, Ketua The Fed Kevin Warsh akan menyampaikan pidatonya. Tampaknya, tidak memberikan forward guidance bukan lagi pilihan. Pasar mencari kejelasan, dan ketiadaan sinyal tersebut dapat menambah tekanan yang sudah cukup besar terhadap dolar AS. Ketua The Fed sebelumnya mengatakan bahwa ia akan memperlakukan Jackson Hole sebagai semacam lembaran kosong. Pertanyaannya adalah apa yang akan ia tuliskan di atasnya.

🌏 Publikasi Makroekonomi Utama

AS

Data PMI Amerika Serikat mungkin menjadi yang paling mengejutkan. Aktivitas bisnis meningkat pesat pada Agustus, sementara indeks komposit mencapai level tertinggi dalam 52 bulan di 56. Angka tersebut mengindikasikan pertumbuhan ekonomi Q3 dengan laju mendekati 3,0% secara tahunan.