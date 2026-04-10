Pasar global tetap tidak stabil akibat ketidakpastian terkait dimulainya negosiasi perdamaian antara Iran dan Amerika Serikat. Harga minyak masih berada pada level yang relatif tinggi, meskipun kontrak berjangka indeks terus menunjukkan tren kenaikan. Sebelumnya hari ini, kita telah melihat rilis data inflasi dari China dan Jepang.

Data dari China menjadi perhatian khusus, karena inflasi PPI naik menjadi 0,5% year-on-year, menandai pembacaan positif pertama sejak Oktober 2022. Angka ini sedikit melampaui ekspektasi. Sementara itu, inflasi CPI melambat menjadi 1,0% year-on-year, lebih rendah dari perkiraan penurunan ke 1,2% year-on-year (dari sebelumnya 1,3% year-on-year).

Inflasi produsen di Jepang meningkat tajam menjadi 2,6% year-on-year dari 2,0% year-on-year, didorong oleh kenaikan biaya bahan bakar. Hal ini menjadi sinyal tambahan yang menunjukkan tingginya probabilitas kenaikan suku bunga oleh Bank of Japan (BoJ) bulan ini.

Namun demikian, fokus utama kalender hari ini adalah rilis data inflasi CPI Amerika Serikat untuk bulan Maret. Kita akan melihat seberapa besar krisis energi memengaruhi inflasi serta mencoba menentukan apakah pemangkasan suku bunga AS kini tidak lagi menjadi opsi. Selain data inflasi AS, akan dirilis juga data pasar tenaga kerja dari Kanada, indeks sentimen konsumen AS, serta pesanan pabrik.

Kalender Makro:

14:30 | AS – Inflasi CPI y/y (Maret): Konsensus: 3,4% | Sebelumnya: 2,4%

14:30 | AS – Inflasi Inti CPI y/y (Maret): Konsensus: 3,7% | Sebelumnya: 3,8%

14:30 | Kanada – Perubahan Ketenagakerjaan (Maret): Konsensus: 14,5 ribu | Sebelumnya: -83,9 ribu

16:00 | AS – Indeks Sentimen Konsumen Univ. Michigan (April, Awal): Konsensus: 52,1 | Sebelumnya: 54,1

16:00 | AS – Pesanan Pabrik m/m (Februari): Konsensus: 1,0% | Sebelumnya: -3,6%



