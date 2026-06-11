Pasar keuangan global untuk sementara mengambil jeda setelah aksi jual yang dipicu oleh kombinasi sinyal geopolitik yang kurang mendukung dan data inflasi CPI Amerika Serikat yang lebih tinggi dari perkiraan, yaitu 4,2% secara tahunan.
Data tersebut semakin mengurangi peluang pelonggaran kebijakan moneter Federal Reserve dalam waktu dekat. Pada sesi perdagangan hari ini, perhatian investor akan beralih ke Eropa serta sejumlah data penting dari ekonomi Amerika Serikat.
Agenda utama hari ini adalah keputusan suku bunga Bank Sentral Eropa (ECB). Data inflasi yang lebih rendah dari perkiraan di beberapa negara utama Zona Euro, seperti Jerman (2,6%) dan Prancis (2,4%), serta kekhawatiran terhadap perlambatan aktivitas ekonomi, dapat memberikan ruang bagi ECB untuk mempertahankan suku bunga.
Di sisi lain, tingginya harga energi yang masih menjadi perhatian utama bank sentral berpotensi memengaruhi proyeksi ekonomi terbaru dan bahkan dapat mendorong ECB mengambil langkah kenaikan suku bunga sebagai tindakan pencegahan.
Pada sesi sore, investor juga akan mencermati data inflasi produsen Amerika Serikat (PPI) serta kondisi pasar tenaga kerja. Kedua rilis data tersebut diperkirakan akan meningkatkan volatilitas pada pasangan mata uang euro, dolar AS, dan indeks saham utama dunia.
Perkembangan Penting dari Sesi Asia
- China merilis data pertumbuhan jumlah uang beredar M2 untuk bulan Mei yang tercatat sebesar 8,5% secara tahunan. Angka tersebut menunjukkan sedikit perlambatan dibandingkan bulan sebelumnya.
- Selain itu, data pinjaman baru perbankan China pada Mei mencapai 500 miliar yuan. Hasil tersebut mengindikasikan pemulihan likuiditas setelah bulan April yang sangat lemah.
Kalender Makroekonomi (Semua waktu CET)
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14:15 – Zona Euro – Keputusan Suku Bunga Fasilitas Deposit ECB. Konsensus: 2,25% Sebelumnya: 2,00%
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14:30 Amerika Serikat – Inflasi PPI Tahunan. Konsensus: 6,4%. Sebelumnya: 6,0%
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14:30 Amerika Serikat – Core PPI YoY. Konsensus: 5,4%. Sebelumnya: 5,2%
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14:30 Amerika Serikat – Inflasi PPI Bulanan. Konsensus: 0,7%. Sebelumnya: 1,4%
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14:30 Amerika Serikat – Klaim Pengangguran Awal (Initial Jobless Claims). Konsensus: 220 ribu. Sebelumnya: 225 ribu
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14:45 – Zona Euro – Konferensi Pers ECB
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16:30 Amerika Serikat – Perubahan Persediaan Gas Alam EIA Mingguan. Konsensus: 101 miliar kaki kubik. Sebelumnya: 95 miliar kaki kubik
Kalender Laporan Keuangan
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Adobe (after-hours)
📊 3 Pasar yang Perlu Diperhatikan Hari Ini
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EUR/USD – Pasangan mata uang ini memiliki eksposur terbesar terhadap agenda utama hari ini. Keputusan ECB terkait suku bunga yang sangat dinantikan pasar, dikombinasikan dengan data inflasi produsen AS yang berpotensi bernada hawkish, akan menjadi penentu utama arah pasar valuta asing dalam beberapa hari ke depan.
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Minyak Brent – Premi risiko geopolitik terus meningkat setelah serangan udara Amerika Serikat ke Iran pada malam sebelumnya. Selain itu, volatilitas harga minyak juga akan dipengaruhi oleh laporan bulanan OPEC yang berisi proyeksi terbaru mengenai permintaan dan pasokan minyak global.
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Nasdaq 100 – Indeks teknologi AS masih berada di bawah tekanan setelah data CPI AS yang tinggi serta respons pasar yang kurang positif terhadap laporan keuangan Oracle. Hari ini investor mulai mempersiapkan posisi menjelang laporan keuangan Adobe yang akan dirilis setelah penutupan perdagangan Wall Street. Hasil Adobe berpotensi menjadi katalis penting bagi sentimen sektor teknologi dan perangkat lunak dalam jangka pendek.
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