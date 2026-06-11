Pasar keuangan global untuk sementara mengambil jeda setelah aksi jual yang dipicu oleh kombinasi sinyal geopolitik yang kurang mendukung dan data inflasi CPI Amerika Serikat yang lebih tinggi dari perkiraan, yaitu 4,2% secara tahunan.

Data tersebut semakin mengurangi peluang pelonggaran kebijakan moneter Federal Reserve dalam waktu dekat. Pada sesi perdagangan hari ini, perhatian investor akan beralih ke Eropa serta sejumlah data penting dari ekonomi Amerika Serikat.

Agenda utama hari ini adalah keputusan suku bunga Bank Sentral Eropa (ECB). Data inflasi yang lebih rendah dari perkiraan di beberapa negara utama Zona Euro, seperti Jerman (2,6%) dan Prancis (2,4%), serta kekhawatiran terhadap perlambatan aktivitas ekonomi, dapat memberikan ruang bagi ECB untuk mempertahankan suku bunga.

Di sisi lain, tingginya harga energi yang masih menjadi perhatian utama bank sentral berpotensi memengaruhi proyeksi ekonomi terbaru dan bahkan dapat mendorong ECB mengambil langkah kenaikan suku bunga sebagai tindakan pencegahan.

Pada sesi sore, investor juga akan mencermati data inflasi produsen Amerika Serikat (PPI) serta kondisi pasar tenaga kerja. Kedua rilis data tersebut diperkirakan akan meningkatkan volatilitas pada pasangan mata uang euro, dolar AS, dan indeks saham utama dunia.

Perkembangan Penting dari Sesi Asia

China merilis data pertumbuhan jumlah uang beredar M2 untuk bulan Mei yang tercatat sebesar 8,5% secara tahunan. Angka tersebut menunjukkan sedikit perlambatan dibandingkan bulan sebelumnya.

Selain itu, data pinjaman baru perbankan China pada Mei mencapai 500 miliar yuan. Hasil tersebut mengindikasikan pemulihan likuiditas setelah bulan April yang sangat lemah.

Kalender Makroekonomi (Semua waktu CET)

14:15 – Zona Euro – Keputusan Suku Bunga Fasilitas Deposit ECB. Konsensus: 2,25% Sebelumnya: 2,00%

14:30 Amerika Serikat – Inflasi PPI Tahunan. Konsensus: 6,4%. Sebelumnya: 6,0%

14:30 Amerika Serikat – Core PPI YoY. Konsensus: 5,4%. Sebelumnya: 5,2%

14:30 Amerika Serikat – Inflasi PPI Bulanan. Konsensus: 0,7%. Sebelumnya: 1,4%

14:30 Amerika Serikat – Klaim Pengangguran Awal (Initial Jobless Claims). Konsensus: 220 ribu. Sebelumnya: 225 ribu

14:45 – Zona Euro – Konferensi Pers ECB

16:30 Amerika Serikat – Perubahan Persediaan Gas Alam EIA Mingguan. Konsensus: 101 miliar kaki kubik. Sebelumnya: 95 miliar kaki kubik

Kalender Laporan Keuangan

Adobe (after-hours)

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