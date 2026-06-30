Rilis data pagi menunjukkan aktivitas yang lebih kuat di China dan gambaran data yang beragam dari Eropa. Fokus utama tertuju pada PDB Inggris, yang dirilis sedikit di bawah ekspektasi, penjualan ritel Jerman yang mengejutkan positif, serta inflasi awal Prancis yang lebih lemah dari perkiraan.
Pasar juga masih menunggu data inflasi Jerman. Untuk pasar FX, pidato pejabat ECB juga dapat menjadi penting karena berpotensi memengaruhi ekspektasi terhadap arah suku bunga. Rilis utama hari ini akan datang dari Amerika Serikat pada sesi sore. Investor akan mencermati laporan JOLTS dan Conference Board Consumer Confidence Index, yang dapat memengaruhi dolar AS, yield obligasi, dan sentimen Wall Street.
Kalender Makro
- 14.00 GMT – Amerika Serikat – S&P/Case-Shiller Home Price Index YoY. Perkiraan 0,9%, sebelumnya 0,8%
- 14.00 GMT – Amerika Serikat – FHFA House Price Index MoM. Perkiraan 1,7%, sebelumnya 1,7%
- 14.30 GMT – Amerika Serikat – Christopher Waller dari The Fed Berbicara
- 14.45 GMT – Amerika Serikat – Chicago PMI. Perkiraan 55,1, sebelumnya 62,7
- 15.00 GMT – Amerika Serikat – JOLTS Job Openings. Perkiraan 7,29 juta, sebelumnya 7,61 juta
- 18.00 GMT – Amerika Serikat – Conference Board Consumer Confidence. Perkiraan 94,4, sebelumnya 93,1
- Setelah sesi AS – Laporan keuangan kuartalan Nike (NKE.US)
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