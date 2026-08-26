Kalender ekonomi hari ini relatif padat, dengan rilis utama terkonsentrasi pada sore hari, tidak lama sebelum pembukaan Wall Street. Fokus utama akan tertuju pada indikator inflasi pilihan The Fed untuk Juli, bersama data terbaru mengenai pendapatan dan konsumsi rumah tangga AS. Rilis tersebut berpotensi memicu lonjakan volatilitas pada USD dan kembali mengguncang pasar obligasi.

Pada saat yang sama, Nvidia secara simbolis akan "menutup" musim laporan keuangan AS ketika mempublikasikan hasil fiskal Q2 2027, yang setara dengan kalender Q2 2026, setelah pasar AS ditutup hari ini. Rilis ini akan menjadi salah satu ujian terpenting bagi rally AI secara lebih luas. Pasar memperkirakan pendapatan sekitar US$93–95 miliar, yang berarti pertumbuhan hampir 96% y/y, sementara konsensus EPS berada di kisaran US$2,05–2,10.

Area utama yang perlu diperhatikan adalah pendapatan data center, kecepatan ramp-up Blackwell, dan guidance perusahaan untuk kuartal berikutnya. Investor juga akan mencermati gross margin yang dalam beberapa kuartal terakhir bertahan di sekitar level sangat tinggi 78%. Penurunan yang jelas dapat mengindikasikan meningkatnya tekanan kompetitif atau melemahnya pricing power. Ekspektasi terhadap Nvidia saat ini sudah sangat tinggi, sehingga sekadar memenuhi konsensus mungkin belum cukup untuk mempertahankan momentum kenaikan saham.

Earnings call akan sama pentingnya dengan angka headline, karena komentar manajemen dapat memberikan petunjuk penting mengenai laju belanja hyperscaler ke depan dan apakah permintaan terhadap infrastruktur AI, termasuk ekspansi pembangunan infrastrukturnya, masih tumbuh cukup cepat.

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