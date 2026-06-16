Sentimen pasar keuangan global terus membaik setelah Amerika Serikat dan Iran mencapai terobosan berupa kesepakatan kerangka perdamaian yang diperkirakan akan ditandatangani secara resmi di Swiss. Laporan tersebut secara signifikan mengurangi premi risiko geopolitik di pasar komoditas, mendorong harga minyak Brent turun di bawah US$83 per barel dan WTI turun di bawah US$80 per barel.

Reaksi euforia terhadap deeskalasi konflik memicu rotasi modal yang kuat menuju aset berisiko. Meski demikian, bank-bank sentral utama masih mempertahankan sikap hawkish dengan alasan tekanan inflasi yang muncul akibat gangguan pasokan komoditas selama berbulan-bulan telah mulai tertanam dalam perekonomian global. Sesi perdagangan hari ini akan menghadirkan sejumlah data penting, termasuk indeks sentimen ekonomi ZEW untuk Jerman dan Zona Euro, data sektor perumahan Amerika Serikat, serta rilis final inflasi inti Polandia.

Rilis Utama dari Sesi Asia

Keputusan Hawkish Bank of Japan : Bank of Japan (BOJ) menaikkan suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin menjadi 1,0%. Level tersebut merupakan tingkat suku bunga tertinggi di Jepang sejak tahun 1995. Keputusan tersebut disetujui melalui voting 7 banding 1. Gubernur BOJ Kazuo Ueda tidak menghadiri pertemuan karena sedang menjalani perawatan di rumah sakit.

Stabilitas Suku Bunga di Australia : Reserve Bank of Australia (RBA) secara bulat memutuskan untuk mempertahankan suku bunga tunai di level 4,35%. Keputusan ini mencerminkan perlambatan pertumbuhan ekonomi Australia serta stabilisasi kondisi pasar tenaga kerja domestik.

Data Ekonomi China: Data produksi industri dan penjualan ritel China memberikan sinyal yang beragam terkait perlambatan permintaan domestik yang masih berlangsung. Produksi industri menunjukkan ketahanan, sementara konsumsi masyarakat masih menghadapi tekanan.

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