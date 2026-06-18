Sesi perdagangan Rabu di pasar keuangan didominasi oleh keputusan Federal Reserve Amerika Serikat. FOMC memutuskan untuk mempertahankan suku bunga pada kisaran 3,50%-3,75%. Namun, pembaruan dot plot menunjukkan nada yang lebih hawkish dan mengindikasikan kemungkinan kenaikan suku bunga pada 2026. Pada saat yang sama, hanya sekitar setengah anggota The Fed yang masih melihat ruang untuk pemangkasan suku bunga di masa depan.

Ketua The Fed berupaya meredam dampak interpretasi tersebut dengan menegaskan bahwa dot plot bukanlah alat prediksi yang pasti serta mengumumkan adanya perubahan pada metodologi proyeksi di masa mendatang. Pada akhirnya, perkembangan tersebut memicu lonjakan tajam imbal hasil obligasi pemerintah AS dan mendorong Indeks Dolar AS (DXY) kembali menembus level 100.

Di sisi geopolitik, investor terus memantau proses penandatanganan memorandum pemerintah AS terkait hubungan di Timur Tengah yang membantu menstabilkan sentimen pasar. Meski demikian, pasar saham AS tetap ditutup melemah sebagai respons terhadap nada hawkish dari The Fed.

Kalender Makroekonomi (BST)



13:30 | Amerika Serikat – Klaim Pengangguran Awal Mingguan. Konsensus: 225 ribu. Sebelumnya: 229 ribu

15:30 | Amerika Serikat – Perubahan Persediaan Gas Alam. Konsensus: +82 miliar kaki kubik (bcf). Sebelumnya: +108 bcf

Laporan Keuangan Perusahaan

Accenture (ACN). Dirilis sebelum pembukaan pasar (pre-market).



Pasar yang Perlu Dipantau

Obligasi Pemerintah AS (T-Note)

Imbal hasil obligasi AS melonjak tajam setelah pernyataan hawkish dari FOMC.. Pada perdagangan hari ini, harga obligasi menunjukkan pemulihan terbatas. Namun volatilitas masih berpotensi kembali meningkat menjelang rilis data ekonomi Amerika Serikat yang akan datang.