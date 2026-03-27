Kebocoran Anthropic dan aksi jual di sektor Cybersecurity

Pemimpin pasar dalam solusi keamanan siber seperti CrowdStrike, Zscaler, dan Palo Alto Networks mencatat penurunan beberapa persen dalam sesi perdagangan hari ini, dengan rata-rata penurunan sekitar 6%.

Pergerakan ini merupakan dampak dari kebocoran terkait produk baru dari Anthropic, perusahaan AI terbesar kedua berdasarkan valuasi dan skala operasional.

Claude Code Security adalah tambahan baru dalam rangkaian alat pengembang mereka, yang dirancang untuk membantu insinyur menciptakan sistem dan aplikasi yang lebih aman. Hal ini dianggap sebagai area yang selama ini menjadi kelemahan alat AI, termasuk Claude Code. Banyak pelaku pasar percaya bahwa keterlibatan AI yang lebih besar dalam pengamanan sistem, jaringan, dan perangkat lunak akan mengurangi pangsa pasar perusahaan cybersecurity.

Pada saat yang sama, muncul pertanyaan: seberapa efektif upaya perusahaan-perusahaan ini dalam melindungi pengguna dari kejahatan siber jika AI juga mampu beradaptasi untuk mencari celah dan kerentanan dalam sistem keamanan? Apakah kekhawatiran pasar terhadap kondisi perusahaan ini benar-benar beralasan?

Pandangan berbeda disampaikan, antara lain, oleh analis dari World Economic Forum. Dalam laporan tahun 2026, mereka secara jelas menyatakan bahwa AI justru meningkatkan, bukan menurunkan, permintaan perusahaan terhadap layanan keamanan siber. Sifat ancaman berubah secara fundamental: fokus bergeser ke solusi berbasis agen, verifikasi identitas, dan otomatisasi. Namun, perusahaan seperti Palo Alto dan Zscaler adalah pelopor di bidang ini, sehingga tidak ada alasan kuat untuk memperkirakan kinerja yang lebih buruk bagi mereka.

Ada juga dimensi kedua dari aksi jual yang sedang berlangsung, yang lebih didorong oleh spekulasi daripada evaluasi rasional terhadap dampaknya pada model bisnis. Dimensi ini berkaitan dengan kebocoran “Claude Mythos”, alat baru dari Anthropic yang kemampuannya belum diketahui, namun disebut-sebut sebagai “belum pernah ada sebelumnya.”

Pada titik ini, penting untuk berhenti sejenak dan merefleksikan situasi yang terjadi. Perusahaan cybersecurity mengalami aksi jual karena Anthropic diduga telah menciptakan alat yang begitu kuat hingga model bisnis mereka dipertanyakan. Namun, hampir tidak ada yang mempertanyakan mengapa informasi tentang alat tersebut justru muncul melalui kebocoran data.

Kesimpulan yang muncul cukup jelas: kemungkinan perusahaan belum mampu menggunakan alatnya sendiri secara efektif, atau alat tersebut tidak sekuat yang diklaim oleh perwakilan Anthropic, atau kebocoran tersebut disengaja untuk membentuk sentimen terhadap AI — yang dalam beberapa minggu terakhir tampak mulai kehilangan daya tarik dalam perebutan modal dan kepercayaan terhadap kelanjutan “revolusi” ini.

Tidak satu pun dari skenario tersebut yang secara rasional membenarkan aksi jual sebesar ini di sektor yang berkaitan dengan keamanan siber.