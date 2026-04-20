Kekhawatiran Geopolitik Kembali Menekan Pasar Saham💥

Indeks saham AS membuka sesi hari ini dengan penurunan tajam, melepaskan sebagian dari rekor tertinggi minggu lalu. Futures pada Dow Jones Industrial Average (US30) turun sekitar 0,9%, S&P 500 (US500) turun 0,8%, dan Nasdaq-100 yang padat teknologi (US100) juga turun 0,8%. Indeks perusahaan kecil Russell 2000 (US2000) menunjukkan kelemahan serupa, turun sekitar 0,8% pada awal perdagangan. Investor bergegas mengurangi selera risiko, dan premi ketidakpastian yang signifikan sekali lagi mulai diperhitungkan dalam harga.

Faktor utama yang menggerakkan pasar hari ini adalah eskalasi ketegangan yang cepat di Timur Tengah. Amerika Serikat menyita dan menembaki kapal kargo Iran di Teluk Oman, dan sebagai tanggapan, Iran sekali lagi memblokir sepenuhnya Selat Hormuz, yang sangat krusial bagi perdagangan. Berakhirnya gencatan senjata yang semakin dekat telah drastis mengurangi harapan pasar akan keberhasilan negosiasi perdamaian di Islamabad. Akibatnya, kita melihat reli masif di sektor energi, di mana harga minyak mentah WTI dan Brent sempat melonjak sebanyak 6-7%, yang semakin memperburuk sentimen pasar dan memicu kekhawatiran akan inflasi yang berkepanjangan.

Kalender makroekonomi Amerika Serikat hari ini hampir kosong, dan pejabat Fed telah memasuki masa blackout media menjelang keputusan suku bunga yang dijadwalkan pada 29 April. Perhatian pasar beralih pada peristiwa-peristiwa mendatang minggu ini. Investor terutama menantikan data penjualan ritel bulan Maret besok, yang diperkirakan akan menunjukkan pemulihan solid yang didorong oleh harga bahan bakar yang lebih tinggi, serta dengar pendapat utama Kevin Warsh, calon ketua baru Federal Reserve. Di bawah ini adalah kalender rilis laba kuartalan untuk perusahaan-perusahaan besar minggu ini. Sumber: XTB

Informasi utama perusahaan:

American Airlines (AAL) - Saham maskapai ini turun sekitar 3% dalam perdagangan pra-pasar. Perusahaan secara resmi membantah spekulasi tentang potensi merger raksasa dengan United Airlines, dengan alasan bahwa penggabungan tersebut akan merugikan kompetisi dan konsumen. Kesepakatan semacam itu akan menciptakan maskapai terbesar di dunia, tetapi para analis telah lama menunjukkan tipisnya peluang untuk disetujui oleh otoritas antimonopoli. Sektor maskapai berada di bawah tekanan tambahan hari ini karena kenaikan tajam harga bahan bakar yang disebabkan oleh ketegangan di Timur Tengah.

Marvell Technology (MRVL) - Saham produsen semikonduktor ini naik secara mengesankan sebesar 7% pada bel pembukaan. Reli ini didorong oleh laporan media bahwa perusahaan sedang dalam pembicaraan tingkat lanjut dengan Google (Alphabet). Kolaborasi tersebut dikatakan melibatkan desain dua cip baru yang sangat khusus yang ditujukan untuk penanganan model kecerdasan buatan yang lebih efisien. Prospek penguatan hubungan teknologi dengan raksasa masif tersebut memposisikan perusahaan dengan kuat di pasar AI yang menguntungkan, yang menjelaskan euforia hari ini.

AST SpaceMobile (ASTS) - Saham perusahaan telekomunikasi inovatif ini anjlok sebesar 14–15% pagi ini. Alasan dari aksi jual ini adalah kegagalan peluncuran roket New Glenn milik Blue Origin pada akhir pekan, yang menempatkan satelit AST ke orbit yang salah dan terlalu rendah. Satelit tersebut tidak akan dapat menggunakan pendorongnya untuk memperbaiki jalurnya dan akan segera terbakar di atmosfer. Meskipun manajemen meyakinkan investor bahwa biaya satelit akan ditanggung oleh polis asuransi, insiden menyakitkan ini menciptakan ketidakpastian mengenai lini masa untuk penempatan komersial di masa depan.

Sektor pada awal sesi: Energi bersinar, pariwisata melemah

Selama sesi hari ini, kita melihat rotasi modal yang jelas dan kinerja ekstrem di berbagai sektor. Sektor energi menjadi pemimpin yang jelas, melonjak didorong oleh kenaikan cepat harga minyak, yang mengangkat saham raksasa seperti Exxon Mobil, Chevron, ConocoPhillips, dan APA. Di ujung spektrum yang berlawanan adalah industri perjalanan yang lebih luas - terutama mencakup maskapai penerbangan dan operator kapal pesiar (seperti Carnival dan Royal Caribbean) - yang berada di bawah tekanan jual intens karena kekhawatiran tentang kenaikan drastis biaya bahan bakar. Seiring memudarnya selera risiko, perusahaan siklikal (termasuk sektor otomotif dan perbankan) serta entitas yang terkait dengan pasar mata uang kripto juga bergabung dalam barisan yang paling tertinggal hari ini. Sumber: xStation