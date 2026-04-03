Kelesuan Bitcoin menekan saham Kripto

Bitcoin telah turun kembali ke sekitar $66.000 dan dalam beberapa hari terakhir gagal memulihkan kerugiannya, meskipun terjadi upaya rebound pada indeks saham. Cryptocurrency terbebani oleh penguatan dolar AS dan lonjakan imbal hasil Treasury AS, yang menguras likuiditas dari aset berisiko. BTC turun dari sekitar $76.000 pada bulan Maret ke $66.000, mencatat penurunan sekitar 15%. Peningkatan aktivitas di pasar spot dan arus masuk (positif namun hati-hati) ke ETF tidak memberikan dukungan yang cukup. Setelah penurunan dari sekitar $94.000 pada bulan Januari, area $74.000–$76.000 telah dua kali berfungsi sebagai resistance, dan zona ini terus menjadi hambatan teknikal utama.

Kelesuan pasar kripto memberikan tekanan berat pada saham-saham terkait. Coinbase (COIN) anjlok 60% dari rekor tertinggi, sementara MicroStrategy (MSTR) merosot 75% dari puncaknya di tahun 2025. Tanpa perbaikan sentimen pasar, tren pelemahan ini diprediksi akan terus berlanjut.

Coinbase (D1)

MicroStrategy (D1)

