Kenaikan Harga Komoditas Menekan Penguatan di Eropa

- Prospek tercapainya kesepakatan jangka panjang antara Amerika Serikat dan Iran semakin memudar.
- Harga minyak dan gas kembali naik.
- Pasar saham Eropa bergerak tanpa arah yang jelas.
- Perusahaan-perusahaan dari sektor perbankan, energi, dan komoditas memimpin pasar.
Senin pagi dibuka dengan kenaikan harga minyak mentah dan gas alam, terutama akibat minimnya kemajuan dalam negosiasi AS-Iran. Probabilitas tercapainya kesepakatan permanen antara kedua negara, berdasarkan data dari platform Polymarket, terus menurun - saat ini platform tersebut memperkirakan peluang sekitar 40% bahwa kesepakatan dapat tercapai sebelum akhir Juni.
Satu barel Brent saat ini diperdagangkan sedikit di bawah $104, sementara harga gas di bursa Dutch TTF berada di sekitar €45 per MWh.
Kondisi ini membebani indeks saham Eropa, dengan indeks CAC 40 Prancis (-1,2%) menjadi yang paling tertinggal. Indeks pan-Eropa STOXX 600 (-0,2%) dan DAX Jerman (-0,4%) juga bergerak di zona merah, sementara WIG20 Polandia (1%) menjadi satu-satunya pemenang yang terlihat jelas.
Di posisi teratas papan performa pasar terdapat perusahaan dari sektor perbankan, energi, dan komoditas, yang mendapat keuntungan dari semakin kecilnya prospek berakhirnya perang.
Gambar 1: Dashboard performa sektor perbankan Eropa [pergerakan harian %] (11/05/2026)
Sumber: xStation, 11/05/2026 (14:05)
Gambar 2: Dashboard performa sektor energi Eropa [pergerakan harian %] (11/05/2026)
Sumber: xStation, 11/05/2026 (14:07)
Gambar 3: Dashboard performa sektor logam & pertambangan Eropa [pergerakan harian %] (11/05/2026)
Sumber: xStation, 11/05/2026 (14:06)
