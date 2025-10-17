Akhir pekan ini, pasar keuangan global bergerak liar. Saham-saham di Eropa dan Asia berjatuhan, sementara futures AS mengindikasikan penurunan lanjutan. Aksi jual besar-besaran ini dipicu oleh kekhawatiran di pasar kredit swasta AS. Masalah bermula dari kebangkrutan dua perusahaan — First Brands dan Tricolor — yang kini melebar menjadi kekhawatiran atas bank-bank regional AS setelah Zions Bancorp dan Western Alliance memperingatkan potensi kerugian akibat pinjaman bermasalah dan dugaan penipuan.

Kekhawatiran Gelembung Kredit Meningkat

Investor kini khawatir bahwa lonjakan besar kredit swasta dalam dua tahun terakhir bisa berujung pada gelombang kredit macet dan penurunan nilai aset — mirip dengan krisis Silicon Valley Bank tahun 2023. Kekhawatiran ini diperparah dengan ketegangan dagang AS–Tiongkok, sehingga investor memilih keluar dari aset berisiko menjelang akhir pekan.

CEO JP Morgan, Jamie Dimon, menegaskan, “Kalau kamu menemukan satu kecoa (pinjaman bermasalah), biasanya ada lebih banyak di belakangnya.” Komentar itu langsung mengguncang pasar dan menimbulkan kepanikan sementara. Untuk saat ini, aksi jual di Eropa belum sampai tahap panik: Eurostoxx 50 turun 1,4% dan FTSE 100 melemah 1,5%. Ini lebih ke shakeout — belum menandai akhir tren naik.

S&P 500: Waspadai Garis 50-Day SMA

Perhatian kini tertuju pada S&P 500, yang masih bertahan di atas rata-rata pergerakan 50 hari (6.557 poin).

Jika indeks ditutup di bawah level ini, sentimen risiko bisa memburuk dan momentum jangka pendek hilang — membuka peluang koreksi lebih dalam.

Sebaliknya, jika S&P 500 menutup di atas garis ini, tren naik jangka menengah akan tetap terjaga, menandakan investor masih percaya pada strategi buy the dip.

Grafik1: S&P 500

Sumber: XTB and Bloomberg

Penurunan Saham Bank Global, Cerminan Ketakutan Investor

Sektor keuangan menjadi penekan utama indeks Eurostoxx dan FTSE 100 hari ini. Investor tampak menjual saham bank secara massal, meskipun masalah utama masih terkonsentrasi di pasar kredit swasta AS. Kurangnya transparansi di pasar ini menimbulkan ketakutan baru dan memperbesar risiko bahwa pasar akan bereaksi berlebihan di sisi bawah.

Aksi Jual Saham Belum di Fase Panik

Komentar Jamie Dimon menyoroti adanya kelemahan di sektor kredit setelah periode ekspansi pinjaman besar-besaran. Namun, ini bukan tanda krisis keuangan baru — lebih tepatnya fase koreksi dan penyesuaian. Seperti yang dikatakan Dimon, kita masih jauh dari fase “yippy” atau kepanikan total.

Aset Safe Haven Menguat

Investor berbondong-bondong masuk ke safe haven. Yen Jepang dan franc Swiss menjadi mata uang G10 dengan kinerja terbaik pada Jumat ini. Obligasi pemerintah AS dan Eropa juga naik, mendorong penurunan imbal hasil. Harga emas menembus $4.300 per ounce, mencapai rekor baru — dan kini kenaikan parabolisnya mulai masuk akal, seiring kekhawatiran gelembung kredit meningkat.

Saham AI Ikut Jual, Tapi Bukan Karena Gelembung

Menjelang pembukaan pasar, saham-saham teknologi mengalami penurunan tajam di sesi pra-pasar. Ironisnya, setelah banyak spekulasi bahwa pasar saham bisa anjlok akibat gelembung AI, justru kebangkrutan sebuah perusahaan komponen otomotif—bisnis yang paling bernilai yang bisa dibayangkan—yang memicu kekhawatiran tentang krisis pinjaman bermasalah. Saham teknologi kemungkinan akan menghadapi tekanan jual yang berat selama proses pembersihan ini berlanjut, karena saham-saham tersebut mendominasi sebagian besar indeks S&P 500, bukan karena mereka sendiri dalam masalah.

Hari ini, kekhawatiran yang berkembang tentang pinjaman bermasalah di sistem keuangan AS berarti bahwa serangkaian laporan keuangan bank regional AS yang akan dirilis hari ini dapat menentukan sentimen pasar. Jika ada kejutan buruk lainnya terkait pinjaman curang atau penghapusan utang, hal itu dapat membuat pasar semakin panik dan menyebabkan penurunan lebih lanjut dalam penjualan ini. Indeks Vix telah melonjak ke level tertinggi sejak April dan terus naik tajam, berada di atas 27, menunjukkan bahwa pasar tetap waspada dan kemungkinan besar akan merespons arus berita, dengan arah resistensi terendah saat ini adalah penurunan lebih lanjut untuk aset berisiko.

Grafik 2: Indeks Vix

Sumber: XTB and Bloomberg

Harga Minyak Turun Imbas Isu Rusia–Ukraina

Saham-saham energi juga memberikan tekanan pada indeks FTSE 100 pada Jumat ini, seiring dengan penurunan harga minyak mentah akibat berita bahwa Presiden Trump berusaha menegosiasikan akhir perang di Ukraina. Harga minyak Brent dan WTI keduanya turun lebih dari 1% hari ini, dan harga minyak Brent kini berada di atas $60 per barel, level psikologis yang penting. Harga saat ini berada di level terendah hari ini. Pertemuan terakhir Trump dengan Putin pada Agustus lalu tidak menghasilkan akhir perang, jika pertemuan baru ini dapat membawa Rusia dan Ukraina ke jalur perdamaian, maka harga minyak bisa turun lebih lanjut. BP turun 3% hari ini karena pergeseran strategisnya kembali ke sektor minyak awal tahun ini, yang pernah dipuji oleh pemegang saham, kini membuat perusahaan rentan terhadap penurunan harga minyak jika kesepakatan damai tercapai.