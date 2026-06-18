Ketika investor membahas industri semikonduktor, perhatian biasanya langsung tertuju pada pabrik TSMC, mesin litografi ASML, atau prosesor Nvidia. Nama-nama tersebut memang mendominasi pemberitaan terkait kecerdasan buatan dan masa depan ekonomi digital global. Namun ada satu pertanyaan penting yang jauh lebih jarang dibahas:

Bagaimana cara memastikan sebuah chip benar-benar diproduksi dengan benar? Satu dekade lalu, cacat produksi biasanya hanya berarti hilangnya komponen yang relatif murah. Kini situasinya berbeda.

Chip paling canggih yang digunakan di pusat data terdiri dari miliaran transistor, lapisan memori bertumpuk, dan struktur yang sangat kompleks. Nilai satu chip dapat mencapai puluhan ribu dolar, sehingga biaya kesalahan yang terlambat ditemukan meningkat drastis pada setiap generasi teknologi baru. Akibatnya, industri semikonduktor modern tidak lagi sekadar berlomba memproduksi lebih banyak chip, tetapi juga berlomba menemukan kesalahan sebelum menjadi sangat mahal. Semakin banyak tahapan produksi, lapisan material, dan teknologi litografi baru yang digunakan, semakin banyak pula titik potensial terjadinya cacat produksi. Di sinilah KLA Corporation beroperasi selama beberapa dekade terakhir. Perusahaan ini tidak merancang prosesor ataupun memproduksi wafer silikon. Sebaliknya, KLA membantu produsen chip menemukan kesalahan, meningkatkan yield produksi, dan mengontrol proses manufaktur dalam industri yang memiliki toleransi kesalahan yang semakin kecil. Dan semakin kompleks semikonduktor modern, semakin penting pula peran perusahaan seperti KLA.

Lapisan Tak Terlihat dalam Produksi Chip

Produksi semikonduktor modern merupakan salah satu proses manufaktur paling kompleks yang pernah diciptakan manusia. Sebuah chip modern dibangun melalui ratusan bahkan ribuan tahapan yang harus dilakukan dengan presisi ekstrem.

Sebagian besar investor mengenal pemain utama di sektor ini:

ASML menyediakan mesin litografi.

Lam Research berfokus pada proses etsa dan pemrosesan material.

Applied Materials menyediakan solusi deposisi lapisan semikonduktor.

Namun, pertanyaan yang muncul setelah setiap tahap produksi sering kali terlupakan: Apakah semuanya berjalan sesuai rencana?

Jawaban atas pertanyaan tersebut merupakan bisnis inti KLA. Perusahaan menyediakan sistem inspeksi, monitoring, dan kontrol proses yang dirancang untuk mendeteksi cacat sebelum berubah menjadi kerugian besar bagi produsen chip. Secara sederhana, jika manufaktur chip diibaratkan pembangunan gedung pencakar langit, maka ASML, Lam Research, dan Applied Materials menyediakan alat untuk membangunnya, sedangkan KLA bertindak sebagai inspektur yang memastikan setiap tahap konstruksi dilakukan sesuai desain. Semakin tinggi bangunan, semakin besar konsekuensi dari kesalahan kecil. Hal yang sama berlaku dalam industri semikonduktor.

Semakin Canggih Chip, Semakin Mahal Kesalahannya

Selama bertahun-tahun, pertumbuhan industri chip didorong oleh peningkatan volume produksi. Namun saat ini fokusnya tidak lagi hanya pada jumlah chip, melainkan pada tingkat kompleksitasnya.

AI accelerator modern menggabungkan:

GPU.

Memori HBM.

Arsitektur chiplet.

Teknologi advanced packaging.

Setiap generasi baru menambah lapisan proses produksi dan memperbesar risiko terjadinya kesalahan. Bagi produsen chip, tantangan terbesar bukan lagi sekadar meningkatkan output, tetapi menjaga yield produksi. Semakin kompleks chip yang diproduksi, semakin banyak titik kegagalan yang mungkin muncul. Yang lebih penting, biaya menemukan kesalahan pada tahap akhir produksi jauh lebih besar dibanding biaya melakukan inspeksi sejak awal. Karena itulah kebutuhan terhadap kontrol proses meningkat lebih cepat dibanding pertumbuhan industri semikonduktor itu sendiri. KLA diuntungkan bukan hanya karena jumlah chip yang diproduksi meningkat, tetapi karena setiap chip baru semakin sulit dan mahal untuk dibuat.

Mengapa Ledakan AI Menguntungkan KLA?

Boom AI biasanya dikaitkan dengan lonjakan permintaan GPU dan pembangunan pusat data. Namun dari perspektif KLA, manfaat terbesarnya berasal dari hal lain:AI meningkatkan kompleksitas manufaktur chip. AI accelerator modern bukan lagi sebuah chip tunggal.

Mereka merupakan sistem yang menggabungkan:

GPU.

Memori HBM.

Infrastruktur interkoneksi berkecepatan tinggi.

Setiap komponen harus diproduksi secara terpisah lalu dirakit dengan presisi sangat tinggi. Satu cacat kecil saja dapat menghilangkan nilai seluruh paket. Hal ini terlihat jelas pada memori HBM yang kini menjadi salah satu komponen paling penting dalam AI accelerator. Berbeda dengan memori tradisional, HBM dibangun dari beberapa lapisan silikon yang ditumpuk dan dihubungkan oleh ribuan interkoneksi mikroskopis. Struktur tersebut meningkatkan bandwidth secara signifikan, tetapi juga memperbesar jumlah titik kegagalan potensial. Fenomena serupa terjadi pada advanced packaging, area yang kini menjadi salah satu fokus pertumbuhan KLA. Semakin banyak tahap inspeksi yang dibutuhkan, semakin besar peluang penjualan sistem inspeksi, metrologi, dan perangkat lunak analisis proses milik perusahaan. Karena itu, AI tidak hanya meningkatkan jumlah chip yang diproduksi, tetapi juga meningkatkan jumlah inspeksi dan pengukuran yang diperlukan untuk membuatnya.

Keunggulan yang Sering Diremehkan Investor

Dalam industri semikonduktor, dominasi teknologi sering dikaitkan dengan:

ASML dalam EUV.

Nvidia dalam AI accelerator.

TSMC dalam manufaktur chip canggih.

Namun KLA juga memiliki posisi dominan dalam kontrol proses manufaktur. Keunggulan tersebut berasal dari kombinasi:

Teknologi yang sulit ditiru. Pengalaman puluhan tahun. Hubungan jangka panjang dengan pelanggan.

Sistem KLA tertanam dalam proses produksi perusahaan seperti TSMC, Samsung, dan SK Hynix. Selain mendeteksi cacat, sistem tersebut juga mengumpulkan data dan membantu mengoptimalkan yield produksi. Semakin banyak sistem yang terpasang, semakin besar pula hambatan bagi pelanggan untuk beralih ke pesaing. Ditambah lagi, KLA memiliki basis instalasi yang sangat besar di seluruh dunia.

Setiap sistem memerlukan:

Pemeliharaan.

Pembaruan perangkat lunak.

Suku cadang.

Dukungan teknis.

Karena itu, sebagian besar pendapatan perusahaan kini berasal dari hubungan jangka panjang dengan pelanggan, bukan hanya penjualan alat baru. Layanan dan perangkat lunak telah menyumbang sekitar seperlima pendapatan perusahaan dan terus meningkat seiring bertambahnya basis instalasi global.

Angka Keuangan Menunjukkan Kualitas Bisnis yang Tinggi

Yang paling menarik dari KLA bukan hanya pertumbuhan pendapatannya, tetapi kemampuannya mengubah pertumbuhan tersebut menjadi laba dan arus kas.

Dalam beberapa kuartal terakhir:

Pendapatan meningkat dari sekitar US$2,4 miliar menjadi lebih dari US$3,4 miliar per kuartal.

Margin operasional melampaui 40%.

Margin laba bersih mendekati 36%.

Yang lebih menarik lagi adalah kualitas arus kasnya.

Perusahaan secara konsisten menghasilkan:

Arus kas operasional lebih dari US$1 miliar per kuartal.

Free cash flow yang terus meningkat.

Posisi kas mendekati US$5 miliar.

Utang bersih hanya sedikit di atas US$1 miliar.

Selain itu, Return on Invested Capital (ROIC) berada di sekitar 40%. Artinya setiap dolar yang diinvestasikan kembali ke bisnis menghasilkan pengembalian yang jauh di atas biaya modal. Angka seperti ini tergolong langka bahkan di antara perusahaan teknologi kelas dunia.

Risiko yang Tetap Perlu Diperhatikan

Meski memiliki posisi yang sangat kuat, KLA tetap menghadapi beberapa risiko utama.

China pernah menyumbang lebih dari 40% pendapatan perusahaan. Namun pembatasan ekspor AS secara bertahap mengurangi kontribusi pasar tersebut. Eskalasi lebih lanjut dalam hubungan AS-China dapat menjadi risiko signifikan.

Permintaan terhadap produk KLA sangat bergantung pada belanja modal perusahaan chip besar. Ketika investasi pabrik baru melambat, pertumbuhan perusahaan juga dapat terpengaruh.

Keputusan investasi dari perusahaan seperti: TSMC. Samsung. SK Hynix.



dapat memberikan dampak besar terhadap laju pertumbuhan KLA. Namun risiko-risiko tersebut tidak mengubah tesis investasi jangka panjang perusahaan. Setiap generasi chip baru tetap membutuhkan lebih banyak pengukuran, inspeksi, dan analisis—dan itulah inti bisnis KLA.

Apakah Valuasi Saat Ini Masih Menarik?

Berdasarkan model Discounted Cash Flow (DCF) yang digunakan dalam analisis ini, nilai wajar KLA diperkirakan berada di sekitar US$290 per saham, atau sekitar 20% di atas harga pasar saat ini. Angka tersebut tidak menunjukkan undervaluasi yang ekstrem.

Namun hal itu juga wajar mengingat perusahaan memiliki:

Profitabilitas yang sangat tinggi. Posisi pasar yang dominan. Eksposur langsung terhadap salah satu tren teknologi terbesar dekade ini.

Yang mungkin masih diremehkan pasar adalah besarnya manfaat yang diperoleh KLA dari meningkatnya kompleksitas semikonduktor. Berbeda dengan banyak penerima manfaat AI yang bergantung pada jumlah chip yang terjual, KLA diuntungkan oleh sesuatu yang lebih berkelanjutan: Semakin pentingnya kontrol kualitas, peningkatan yield, dan optimasi proses dalam manufaktur semikonduktor modern. Hal inilah yang menjadikan KLA salah satu cara paling menarik untuk memperoleh eksposur terhadap perkembangan AI dan industri semikonduktor secara keseluruhan.

Sumber: XTB Research