Konflik Iran semakin memanas - Apa konsekuensinya?

Seiring mendekatnya tenggat waktu yang ditetapkan oleh D. Trump, baku tembak di wilayah selat kembali meningkat. Kedua pihak tampaknya menunjukkan kesiapan menghadapi kemungkinan serangan AS terhadap infrastruktur kritis Iran. Namun, bagaimana jika serangan yang diumumkan Trump hanya dimaksudkan untuk mengalihkan perhatian Iran dari tujuan sebenarnya?

Banyak pelaku pasar memperhatikan evakuasi berani pilot F-15 yang jatuh. Tanpa membahas detailnya, aspek terpenting dalam konteks konflik ini adalah bahwa selama evakuasi pilot kedua, pasukan AS mampu membangun landasan udara sementara untuk mendirikan basis sementara bagi unit penyelamat. Sebuah lapangan terbang dan basis di tengah Iran, yang ditinggalkan dan dihancurkan hampir secepat kemunculannya. Pada saat yang sama, pasukan Iran tidak mampu menimbulkan kerugian personel pada pihak AS. Apa artinya ini?

Hal ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak perlu melakukan invasi darat untuk sepenuhnya menghancurkan program nuklir Iran.

AS dapat melakukan serangan terkoordinasi terhadap pembangkit listrik, yang akan membuat puluhan juta orang kehilangan listrik dan air. Hal ini tidak hanya akan memicu bencana kemanusiaan, tetapi juga keruntuhan sementara - atau bahkan berkepanjangan - pada sistem logistik dan komunikasi di seluruh negara. Pada saat yang sama, AS dapat mengerahkan pasukan khusus ke lokasi penyimpanan material fisi Iran untuk menetralkannya.

AS dapat mencoba mengekstraksi 400 hingga 500 kilogram uranium yang sangat diperkaya, sementara sisa 8 hingga 9 ton dapat secara sengaja dikontaminasi atau diencerkan agar jauh lebih sulit digunakan.

Operasi semacam ini akan berisiko, terutama mengingat jatuhnya F-15 baru-baru ini. Namun demikian, perlu diingat bahwa koalisi AS-Israel telah melakukan sekitar 13.000 misi tempur di atas Iran, yang menunjukkan tingkat efektivitas pertahanan udara Iran sekitar 0,007%. Geografi, bertentangan dengan yang terlihat, tidak selalu menguntungkan Iran. Negara pegunungan terdiri dari lembah sempit, yang secara teori dapat menjadi titik pertahanan. Namun, pasukan AS tidak akan bergerak melalui jalan darat, melainkan menyerang dari udara. Lembah sempit dan jalan berliku yang kurang terawat justru memungkinkan AS menggunakan kekuatan udara untuk menguasai suatu wilayah dan memutusnya dari bala bantuan. Teori ini didukung oleh meningkatnya serangan Israel dan AS terhadap jembatan kereta api dan jalan dalam beberapa hari terakhir.

Keberhasilan operasi semacam ini akan membuat Iran tidak memiliki kartu tawar dalam negosiasi dan menghadapi tekanan besar. Sebelum industrialisasi dan elektrifikasi, Iran hanya mampu menopang populasi antara 8 hingga 12 juta orang, sementara saat ini jumlah penduduknya melebihi 90 juta. Perhitungan ini sangat jelas. Jika ada skenario di mana Iran dapat dipaksa untuk menyerah, maka ini adalah salah satunya.

Namun, kegagalan - meskipun lebih kecil kemungkinannya - akan menjadi salah satu kekalahan reputasi terbesar bagi Amerika Serikat dalam beberapa dekade terakhir. Sulit memprediksi bagaimana kedua pihak akan merespons, tetapi dapat dibayangkan adanya penyelesaian yang tidak menguntungkan bagi AS dengan sisa pemerintahan Iran, diikuti normalisasi hubungan Iran dengan Asia dan Eropa.

Melihat durasi konflik, skala kehancuran yang telah terjadi di kedua pihak, serta kemungkinan akhir tanpa penyelesaian yang jelas, satu kesimpulan utama muncul. Tidak ada skenario yang saat ini berkembang yang memiliki karakter de-eskalasi yang jelas, dan kenaikan harga hidrokarbon kini tampaknya bukan lagi pertanyaan apakah akan berlanjut, melainkan seberapa kuat dan lama kenaikan tersebut akan bertahan.

Ini merupakan kabar yang sangat buruk bagi ekonomi dan pasar.

Ekonomi AS mulai menunjukkan semakin banyak sinyal resesi, sementara pemulihan di Eropa mulai kehilangan momentum.

Gelombang inflasi sebelumnya pada 2022 dan 2023 didukung oleh suku bunga yang sangat rendah dan tingginya tabungan rumah tangga selama pandemi COVID.

Saat ini, pasar dan ekonomi tidak lagi memiliki dukungan tersebut, dan ekonomi global mungkin tidak mampu menahan kenaikan tajam suku bunga.

Hal ini dapat memaksa pemerintah untuk mengambil langkah drastis guna mengendalikan inflasi. Langkah-langkah tersebut dapat mencakup pembatasan distribusi dan kontrol harga, yang secara efektif sudah mulai terlihat di banyak negara di Eropa dan Asia.

Pada saat yang sama, intervensi pemerintah kemungkinan tidak akan mendukung permintaan seperti pada tahun 2020 dan 2022. Sebaliknya, kebijakan yang diterapkan kemungkinan akan lebih invasif dan selektif, yang dapat menekan margin dan keuntungan perusahaan, terutama bagi perusahaan yang masih belum sepenuhnya pulih ke tren sebelum pandemi COVID.

Kamil Szczepański

Junior Financial Markets Analyst