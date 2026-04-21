Laporan laba sektor pertahanan: RTX dan Northrop Grumman

Sesi hari Selasa sebagian akan ditandai oleh konsentrasi rilis laporan keuangan dari sebagian besar perusahaan terbesar di sektor pertahanan, dengan laporan dari pemimpin industri AS mendominasi. Hari ini, Northrop Grumman dan RTX akan merilis hasil mereka.

Pada hari Kamis, musim laporan akan dilengkapi oleh Safran, SAAB, Dassault, dan Lockheed Martin.

RTX (RTX.US)

RTX Corp. melaporkan hasil Q1 2026 yang dinilai pasar sebagai cukup baik, namun tidak luar biasa.

Pendapatan meningkat menjadi USD 22.1 miliar (+9% YoY).

Order backlog naik menjadi USD 271 miliar (+25%).

EPS yang disesuaikan naik 21% menjadi USD 1.78, dibandingkan ekspektasi sekitar USD 1.5.

Jika dilihat berdasarkan segmen bisnis:

Pertumbuhan penjualan dan profitabilitas relatif serupa di seluruh unit bisnis. Raytheon, Pratt & Whitney, dan Collins Aerospace mencatat pertumbuhan penjualan organik sekitar 10%, dengan pertumbuhan laba yang disesuaikan melebihi 20%.

Pengecualian terjadi pada Collins Aerospace, di mana profitabilitas hanya meningkat sebesar 6%. Perusahaan mengaitkan hal ini dengan eksposur tinggi ke segmen sipil serta tekanan harga akibat tarif.

Manajemen menaikkan panduan FY2026 dengan proyeksi pendapatan sebesar USD 92.5–93.5 miliar, EPS yang disesuaikan sebesar USD 6.7–6.9, dan free cash flow sebesar USD 8.25–8.75 miliar.

Perusahaan tampaknya diuntungkan oleh beberapa tren struktural di pasar peralatan militer dan berada dalam posisi yang baik untuk memanfaatkannya. Hal ini menciptakan potensi kenaikan yang signifikan, dan dalam kondisi saat ini target tahunan terlihat moderat serta realistis.

Northrop Grumman (NOC.US)

Perusahaan melaporkan hasil yang beragam, namun secara keseluruhan sentimen investor setelah rilis cenderung negatif. Saham turun sekitar 2% dalam perdagangan setelah jam bursa.

Pendapatan menunjukkan kelemahan:

Pertumbuhan hanya sebesar 4%, menjadi USD 9.8 miliar.

Meskipun demikian, perusahaan mempertahankan panduan pendapatan tahunan minimal USD 43.5 miliar.

Profitabilitas justru jauh lebih baik: margin rata-rata meningkat dari 6% menjadi 10.8%.

Selain panduan keuangan, manajemen menyoroti beberapa fokus utama:

Penyesuaian portofolio perusahaan dengan rencana baru Departemen Pertahanan AS,

Percepatan produksi pesawat B-21,

Percepatan pengembangan program Sentinel.

Beberapa poin penting dalam laporan termasuk peningkatan besar pada “inter-segment eliminations” serta pengeluaran sebesar USD 280 juta (bukan biaya) pada pos “Other”. Peningkatan pertama dapat dijelaskan oleh penyesuaian portofolio yang disebutkan, meskipun skalanya dapat menimbulkan kekhawatiran. Sementara itu, angka kedua masih belum jelas dan bisa terkait dengan revaluasi, penalti kontrak, proyek rahasia, atau manfaat karyawan.

Pada akhirnya, dalam konferensi pers, Northrop tampak meminta kepercayaan dari investor - yang, dilihat dari reaksi pasar, hanya diberikan secara terbatas.