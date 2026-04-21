Laporan laba UnitedHealth Group: Pertumbuhan yang sehat

Pemimpin pasar layanan kesehatan dan asuransi di AS ini telah melalui beberapa kuartal yang menantang. Namun, hasil terbaru menunjukkan bahwa kondisi perusahaan mulai membaik. Laporan Q1 melampaui ekspektasi investor, dan saham naik hampir 10% dalam sesi perdagangan hari ini.

Perusahaan melaporkan pendapatan sebesar USD 111.7 miliar. Angka ini mencerminkan kenaikan sekitar 2% secara tahunan dan berada di atas ekspektasi analis sekitar USD 109 miliar.

Di sisi profitabilitas dan panduan, perusahaan menunjukkan kinerja yang sangat menonjol.

EPS tercatat sebesar USD 7.23 dibandingkan ekspektasi sekitar USD 6.6, mencerminkan peningkatan sekitar 5%.

Panduan EPS tahunan dinaikkan dari USD 17.75 menjadi USD 18.25, jauh di atas konsensus Wall Street sekitar USD 17.8.

Investor juga menyoroti rasio biaya medis (medical cost ratio), yang merupakan metrik utama dalam industri ini. Penurunan rasio ini mencerminkan optimalisasi biaya dan secara langsung meningkatkan profitabilitas model bisnis. Perusahaan berhasil menurunkan rasio biaya medis menjadi 83.9%, yang menunjukkan peningkatan efisiensi operasional.

Di tengah meningkatnya permintaan layanan kesehatan di AS, efek basis yang menguntungkan serta peningkatan profitabilitas yang signifikan dapat membantu perusahaan meninggalkan periode sulit sebelumnya.

UNH.US (D1)

Harga saham kini kembali mendekati batas atas dari channel konsolidasi. Untuk melanjutkan kenaikan, diperlukan breakout yang jelas di atas zona resistance kuat di kisaran 360 hingga 380. Jika hal ini terjadi, harga berpotensi melanjutkan tren naik mengikuti garis tren yang meningkat. Sumber: xStation5.