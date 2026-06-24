Pasar Global Berupaya Stabil Setelah Aksi Jual Saham AI

Pasar saham global mencoba menstabilkan diri setelah aksi jual yang dipicu sektor AI pada Selasa, meskipun investor masih berhati-hati menjelang laporan keuangan Micron yang akan dirilis setelah penutupan pasar AS hari ini. Laporan tersebut berpotensi menjadi ujian penting bagi permintaan chip memori yang digunakan dalam infrastruktur kecerdasan buatan. Kontrak berjangka Nasdaq 100 (US100) naik sekitar 0,2%, sementara futures indeks Eropa mengindikasikan pembukaan perdagangan yang relatif tenang.

SpaceX Terbitkan Obligasi Perdana Senilai USD 25 Miliar

SpaceX menetapkan harga penerbitan obligasi perdananya sebesar USD 25 miliar dengan jatuh tempo antara tahun 2031 hingga 2056. Saham perusahaan hanya naik sekitar 0,5% setelah penutupan pasar AS, namun masih tercatat turun sekitar 22% dalam beberapa hari terakhir. Dana hasil penerbitan obligasi tersebut diperkirakan akan digunakan untuk melunasi pembiayaan jangka pendek (bridge financing) serta kebutuhan korporasi umum lainnya. Skala penerbitan ini menunjukkan bahwa bahkan perusahaan teknologi dengan pertumbuhan tercepat sekalipun kini semakin bergantung pada pasar utang, terutama di tengah lingkungan suku bunga yang tinggi.

FedEx Beri Gambaran Kondisi Ekonomi Global

FedEx juga melaporkan kinerja keuangannya setelah penutupan pasar dan tetap dianggap sebagai salah satu indikator utama aktivitas perdagangan global. Saham FedEx turun sekitar 6% setelah laporan dirilis dan telah kehilangan hampir 25% nilainya dalam beberapa minggu terakhir. Perusahaan membukukan adjusted EPS sebesar USD 6,31 dibandingkan USD 6,07 pada periode yang sama tahun lalu. Pendapatan naik 13% YoY menjadi USD 25 miliar. Pendapatan unit Federal Express meningkat 14% menjadi USD 21,6 miliar, sementara manajemen memberikan panduan adjusted EPS 2026 di kisaran USD 16,90–18,10. Hasil ini menunjukkan bahwa aktivitas transportasi dan logistik masih relatif tangguh meskipun terdapat kekhawatiran terhadap perlambatan ekonomi global.

Sentimen Risiko Masih Rapuh

MSCI All Country World Index turun 0,1%, sementara indeks saham Asia yang lebih luas ditutup melemah 0,4%, menghapus hampir seluruh kenaikan intraday yang sebelumnya mendekati 1%. Pergerakan tersebut menunjukkan bahwa minat investor terhadap aset berisiko masih sangat rapuh.

TSMC dan Sektor Semikonduktor Masih Tertekan

Saham TSMC turun lebih dari 3% dan bergabung dalam aksi jual yang lebih luas di sektor semikonduktor setelah sebelumnya tekanan lebih dulu terjadi pada saham teknologi AS. Kontrak berjangka saham AS memang bergerak sedikit lebih tinggi menjelang pembukaan Wall Street, namun besarnya pemulihan masih sangat terbatas.

KOSPI Pulih Sebagian, Namun Tekanan Belum Hilang

Indeks KOSPI Korea Selatan berhasil memangkas sebagian kerugiannya setelah Samsung menguat berkat laporan yang menyebut perusahaan sedang mempertimbangkan program pembelian kembali saham (buyback). Meski demikian, sentimen pasar tetap rapuh setelah salah satu aksi jual terbesar dalam sejarah indeks tersebut. Penurunan tajam KOSPI pada Selasa sebagian besar dipicu oleh pelepasan posisi leverage yang terkonsentrasi pada saham semikonduktor dan perusahaan penerima manfaat AI, menunjukkan betapa kuatnya posisi spekulatif yang menopang reli sebelumnya.

Dolar Menguat, Investor Cari Keamanan

Di pasar valuta asing, pola defensif kembali terlihat. Indeks dolar AS menguat ke level tertinggi dalam tujuh bulan, sementara permintaan terhadap obligasi pemerintah AS tetap tinggi. Investor mulai lebih berhati-hati terhadap valuasi aset berisiko sambil mengevaluasi kembali dampak suku bunga yang lebih tinggi terhadap pasar keuangan.

Harga Minyak Terus Melemah

Harga minyak kembali turun, meskipun penurunan tersebut belum mampu memberikan dukungan berarti bagi pasar saham. Minyak Brent bergerak menuju USD 76 per barel karena pasar secara bertahap menghapus premi risiko geopolitik yang sebelumnya muncul akibat ketegangan di Timur Tengah. Normalisasi lalu lintas kapal tanker melalui Selat Hormuz setelah tercapainya kesepakatan sementara antara Amerika Serikat dan Iran turut mengurangi kekhawatiran terhadap gangguan pasokan energi global.

Bursa Indonesia Tertekan

Saham-saham Indonesia turun sekitar 1,6% setelah MSCI menunda evaluasi reformasi yang bertujuan meningkatkan akses investor asing ke pasar domestik. Keputusan tersebut kembali memunculkan perdebatan mengenai potensi penurunan status Indonesia dari pasar berkembang (emerging market) menjadi pasar frontier apabila masalah likuiditas dan akses pasar tidak segera terselesaikan.

Grafik FedEx

Sumber: xStation5