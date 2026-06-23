🛢️ Komoditas & Geopolitik

Harga Minyak Turun

Harga minyak Brent turun di bawah level US$78 per barel seiring pasar merespons meredanya ketegangan di Timur Tengah. Penurunan ini terjadi setelah munculnya kemajuan dalam perundingan antara Amerika Serikat dan Iran yang berlangsung di Swiss.

Terobosan dalam Negosiasi AS-Iran

Perundingan menghasilkan sejumlah perkembangan penting. Kedua negara sepakat membentuk jalur komunikasi khusus untuk menghindari insiden ketika kapal-kapal melintas di Selat Hormuz, salah satu jalur perdagangan energi terpenting di dunia. Selain itu, kedua pihak juga berkomitmen menjaga integritas teritorial Lebanon.

Fokus Negosiasi

Sejauh ini beberapa isu utama telah mencapai kesepakatan awal, termasuk:

Pencairan sebagian aset Iran yang sebelumnya dibekukan.

Mekanisme terkait ekspor minyak Iran.

Perkembangan tersebut meningkatkan harapan pasar terhadap normalisasi pasokan energi global.

Pesan Campuran dari Donald Trump

Donald Trump menyatakan bahwa arus ekspor minyak melalui Selat Hormuz saat ini berjalan lancar dan harga energi telah turun signifikan. Namun ia juga menegaskan bahwa Amerika Serikat tetap memiliki kendali penuh atas jalur tersebut dan dapat mengaktifkan kembali blokade apabila Iran tidak mematuhi kesepakatan yang telah dibuat. Gubernur Bank Sentral Iran menyampaikan bahwa dana yang dicairkan tidak hanya akan digunakan untuk kebutuhan pokok. Iran akan memiliki fleksibilitas untuk membeli berbagai barang yang tidak termasuk dalam daftar sanksi, meskipun tidak diwajibkan membeli produk pertanian dari Amerika Serikat.

📈 Pasar Saham

Reli AI Mulai Kehilangan Momentum

Indeks saham AS terkoreksi setelah sebelumnya mendekati rekor tertinggi. Nasdaq Composite turun 1,3%, sementara kenaikan yield obligasi pemerintah AS turut memperkuat dolar AS dan menekan sentimen pasar. Saat ini kontrak berjangka US100 juga melemah hampir 1,2%.

Bursa Asia Ikut Tertekan

Pasar saham Asia mengikuti pelemahan Wall Street, terutama akibat aksi jual pada saham semikonduktor. KOSPI turun hingga 6%, Nikkei 225 melemah 1,62%. Sementara itu, beberapa pasar di China masih tutup karena libur nasional.

SpaceX Anjlok 16%

SpaceX mengalami salah satu penurunan terbesar hari ini dengan pelemahan sekitar 16%. Kapitalisasi pasarnya kini telah turun di bawah level penutupan hari pertama setelah IPO. Pemicu utama berasal dari pengumuman penerbitan obligasi investment grade pertama perusahaan. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung ekspansi agresif di bidang infrastruktur AI, meskipun sebelumnya SpaceX telah mengamankan kontrak bernilai miliaran dolar untuk menyediakan daya komputasi kepada Reflection AI.

Alphabet Tertekan oleh Eksodus Talenta AI

Alphabet juga menjadi salah satu saham dengan performa terburuk. Tekanan muncul setelah John Jumper, Vice President Google DeepMind sekaligus peraih Nobel Kimia 2024, memutuskan meninggalkan perusahaan dan bergabung dengan Anthropic. Perkembangan ini meningkatkan kekhawatiran investor mengenai persaingan talenta di industri AI yang semakin ketat.

🔭 Yang Perlu Diperhatikan Hari Ini