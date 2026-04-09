Harga minyak mentah Brent rebound sebesar 1,2% ke sekitar $97 per barel sebagai respons terhadap ketidakpercayaan Iran terhadap sikap AS dan serangan Israel yang продолжа di kawasan. Sementara itu, futures indeks AS bergerak datar.
Ketua Parlemen Iran menuduh AS melanggar gencatan senjata, yang semakin memperdalam ketidakpercayaan kedua belah pihak. Teheran menunjuk pada serangan udara Israel dan insiden drone, khususnya di Lebanon—yang pada gilirannya berjanji akan menggunakan segala cara untuk menghentikan serangan Israel. Washington menolak tuduhan tersebut, dengan JD Vance menegaskan bahwa isu Lebanon bukan bagian dari perjanjian.
Trump menyatakan bahwa militer AS tetap sepenuhnya siaga di kawasan hingga tercapai kesepakatan nyata dan pembukaan Selat Hormuz, serta mengancam Iran jika mereka meninggalkan meja perundingan.
Sentimen di Asia cenderung skeptis dan berhati-hati. Setelah optimisme awal, pasar mengalami stagnasi akibat keraguan terhadap keberlanjutan gencatan senjata AS-Iran. Kekhawatiran tetap ada terkait Selat Hormuz yang masih terblokir, kenaikan kembali harga minyak, serta perselisihan mengenai apakah Lebanon termasuk dalam ketentuan kesepakatan. Korea Selatan (KOSPI: -1,8%) dan Jepang (-0,7%) mencatat penurunan terbesar, dengan China (HSCEI: -0,3%) dan India (Nifty 50: -0,6%) juga berada di zona merah.
Harga emas tetap stagnan untuk sesi kedua berturut-turut ($4.720 per ons), tidak pasti di tengah rapuhnya gencatan senjata di Timur Tengah dan risalah The Fed yang bernada hawkish, yang sebagian besar diabaikan karena dianggap “sudah usang.” Perak juga diperdagangkan datar ($73 per ons).
The Fed Hadapi Risiko Ganda?
➡️Risalah FOMC diperkirakan menegaskan sikap “no rush to cut”
