Perlu dicatat bahwa hari ini merupakan hari libur perdagangan di pasar AS. Masyarakat Amerika menjalani akhir pekan panjang untuk merayakan ulang tahun ke-250 kemerdekaan pada 4 Juli.

🗓️ Tinjauan Pasar Kemarin

Perdagangan kemarin didominasi oleh publikasi data NFP, yang terbukti menjadi kejutan mengecewakan bagi investor.

Data menunjukkan penciptaan lapangan kerja baru yang jauh lebih rendah dari ekspektasi, yaitu +49 ribu dibandingkan +107 ribu, disertai revisi turun yang signifikan terhadap data dua bulan sebelumnya sebesar -74 ribu.

Gambar 1: Perubahan Non-Farm Payrolls (NFP) dan Subkomponen Ketenagakerjaan ISM PMI (2023 - 2026)

Sumber: XTB Research, 03.07.2026

Tingkat pengangguran turun ke 4,2%, yang biasanya dapat mengundang optimisme jika tidak disertai penurunan signifikan pada labor force participation rate ke 61,5%. Metrik ini terakhir kali berada pada level serendah itu selama periode pandemi.

Gambar 2: Tingkat Pengangguran dan Labor Force Participation Rate di AS (2023 - 2026)

Sumber: XTB Research, 03.07.2026

Pertumbuhan upah tidak menyimpang dari ekspektasi, yaitu 3,5%. Namun, setelah memperhitungkan inflasi, pertumbuhan upah masuk ke wilayah negatif secara riil sebesar -0,7%. Hal ini penting mengingat konsumsi AS saat ini sebagian besar ditopang dengan mengorbankan tabungan, sementara tingkat tabungan telah turun menjadi hanya 3%.

Gambar 3: Inflasi CPI dan Pertumbuhan Upah di AS (2006 - 2026)

Sumber: XTB Research, 03.07.2026

Laporan tersebut memicu koreksi pada jalur suku bunga The Fed yang diimplikasikan oleh pasar. Investor masih sepenuhnya memperhitungkan kenaikan suku bunga sebelum akhir tahun, tetapi mereka memberikan probabilitas yang semakin rendah terhadap kemungkinan kenaikan tersebut terjadi pada salah satu dari dua pertemuan berikutnya. Hal ini secara alami menekan dolar AS, yang melemah 0,5% terhadap euro.

Data tersebut juga memberikan dorongan sementara bagi pasar saham. Namun, pada jam perdagangan berikutnya, terlihat rotasi modal lanjutan dan aksi jual pada saham sektor teknologi. Raksasa seperti Intel dan Micron mencatat kerugian lebih dari 5%, membebani Nasdaq 100 yang turun 0,7%. Sebaliknya, Dow Jones yang lebih defensif menutup hari dengan kenaikan jelas sebesar 1,1%.

🌏 Perdagangan Pasar Asia

Sentimen negatif terhadap perusahaan big tech juga terlihat pada pembukaan perdagangan Asia. Namun, arah pasar berubah seiring berjalannya sesi, dan indeks-indeks utama menutup perdagangan dengan penguatan signifikan. Setelah aksi jual awal, raksasa bursa Korea seperti SK Hynix yang naik 10,2% dan Samsung yang naik 8% mengalami reli kuat, sehingga KOSPI ditutup naik lebih dari 5%. Dalam 12 bulan terakhir, indeks tersebut telah bergerak hampir 160%.

Nikkei 225 Jepang dan Hang Seng China juga menguat lebih dari 1%. Di China, kenaikan didorong oleh perusahaan yang diuntungkan oleh kenaikan harga emas, yang telah naik 4% dalam dua hari terakhir.

🌍 Geopolitik

Donald Trump menyatakan dalam wawancara dengan CNBC bahwa negosiasi dengan Iran berjalan sukses dan bahwa Teheran telah “menyetujui hampir semua yang kami butuhkan.” Ia juga menambahkan bahwa negara tersebut telah “hancur total secara militer.”

Di platform Truth Social, ia melanjutkan kritiknya terhadap NATO.

Namun, pasar lebih memperhatikan komunike yang dikeluarkan oleh komando militer Iran: “Setiap pengabaian terhadap perintah, penyimpangan dari rute yang ditetapkan, atau kelalaian terhadap protokol navigasi Republik Islam Iran di Selat Hormuz akan direspons secara langsung dan tegas oleh angkatan bersenjata, yang membahayakan keselamatan kapal-kapal yang melanggar larangan tersebut.”

🛢️ Komoditas

Hal ini dapat sebagian menjelaskan kenaikan moderat harga minyak mentah pada pembukaan.

Minyak Brent (+0,3%) saat ini diperdagangkan di sekitar $72 per barel.

WTI (+0,1%) berada sedikit di atas $69.

Harga gas alam juga bergerak lebih tinggi:

NATGAS (+2,6%) bergerak di sekitar $3,26 per MMBtu.

TTF (+0,5%) diperdagangkan sedikit di atas $44 per MWh.

Logam mulia melanjutkan kenaikannya, yang terutama dapat dikaitkan dengan penurunan yield Treasury di negara-negara ekonomi utama. Pergerakan ini didukung oleh data pasar tenaga kerja AS kemarin. Emas saat ini diperdagangkan sedikit di atas $4.170 per troy ounce, sementara perak berada di atas $62. Ini mencerminkan kenaikan masing-masing sebesar 4% dan 6,3% sejak awal Juli.

📈 Data Makroekonomi

During Asian trading hours, attention focused on the June PMI data.

China

Selama jam perdagangan Asia, perhatian tertuju pada data PMI Juni.

Pertumbuhan sektor jasa sedikit melambat tetapi tetap kuat di 54,1. Pendorong utamanya adalah kenaikan pesanan ekspor.

Jumlah pesanan meningkat selama delapan bulan berturut-turut, sehingga kembali mendorong peningkatan lapangan kerja dengan laju tercepat sejak Juli 2024.

Kenaikan biaya tenaga kerja, bahan baku, dan transportasi mendorong harga lebih tinggi, sejalan dengan data inflasi PPI terbaru sebesar 3,9%, level tertinggi dalam hampir empat tahun.

Jepang

Di Jepang, fokus terutama tertuju pada revisi data, yang memiliki tingkat kepentingan sekunder. Meski demikian, indeks sektor jasa naik dari 51,8 menjadi 52,2.

Perlu dicatat bahwa pesanan baru di sektor manufaktur dan jasa tumbuh pada laju tercepat kedua dalam tiga tahun, terutama karena permintaan domestik yang lebih kuat, bukan ekspor.

Perhatian lebih lanjut tertuju pada pernyataan Menteri Keuangan Satsuki Katayama, yang menegaskan bahwa Tokyo tetap siap melakukan intervensi di pasar valuta asing. Ia juga menekankan kerja sama erat dengan Washington dalam hal ini. Selain itu, ia membahas kenaikan yield obligasi, dengan menyatakan bahwa kebijakan fiskal akan dikelola untuk memulihkan kepercayaan pasar.

Australia

Revisi naik moderat terhadap data PMI Juni juga tercatat di Australia.