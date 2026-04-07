🕌 Iran - Deadline Malam Ini
Donald Trump kembali menegaskan bahwa malam ini (Rabu pukul 03:00 CET) adalah “deadline” bagi Iran untuk membuka Strait of Hormuz - jika tidak, ia mengancam akan menghancurkan infrastruktur energi negara tersebut. Di saat yang sama, ia menyebut bahwa pembicaraan “berjalan dengan baik,” yang oleh pasar diartikan sebagai taktik negosiasi klasik.
Iran secara resmi menolak ultimatum tersebut, menyebutnya sebagai “retorika arogan.” Namun menurut Axios, AS melihat respons ini sebagai bagian dari strategi negosiasi, bukan penolakan final. Dialog di balik layar dilaporkan masih berlangsung, dan Washington tetap membuka opsi menunda aksi militer jika ada jalur kesepakatan yang kredibel.
💣 Operasi Militer AS di Balik Layar
The Wall Street Journal mengungkap detail misi penyelamatan rahasia: Angkatan Udara AS menjatuhkan 100 bom (masing-masing 900 kg) dan mengerahkan 155 pesawat untuk mengamankan pilot F-15 yang ditembak jatuh, sekaligus menghalangi akses IRGC ke lokasi jatuhnya pesawat. Beberapa perwira Iran dilaporkan tewas dalam operasi tersebut.
⚖️ Krisis Kepemimpinan di Iran
The Times melaporkan memo rahasia yang menyebut bahwa pemimpin tertinggi baru Iran, Mojtaba Khamenei, berada dalam kondisi kritis dan tidak sadar di rumah sakit di kota Qom. Hal ini memunculkan pertanyaan serius mengenai siapa sebenarnya yang mengambil keputusan strategis di Teheran di tengah konflik.
🚀 Arab Saudi - Serangan Rudal
Sistem pertahanan Arab Saudi berhasil mencegat tujuh rudal balistik yang menargetkan wilayah timur negara itu, dekat pusat petrokimia strategis di Jubail - yang menyumbang sekitar 7% PDB negara. Beberapa rekaman menunjukkan kemungkinan adanya dampak di darat, namun penilaian kerusakan resmi masih berlangsung.
🛢️ Minyak - Kembali Naik
Minyak kembali melonjak menjelang deadline: WTI menembus $115–116 (tertinggi dalam sebulan), Brent naik 1.3% ke sekitar $111. Kenaikan ini mencerminkan reaksi klasik pasar energi terhadap meningkatnya risiko gangguan pasokan di Strait of Hormuz.
📉 Futures - "Risk-Off" Kembali
Futures indeks saham AS melemah: S&P 500 futures turun ~0.5%, Eropa cenderung flat setelah penurunan sebelumnya. Investor mulai kembali ke mode risk-off menjelang deadline yang krusial.
