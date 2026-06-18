Keputusan Suku Bunga The Fed: Komite Pasar Terbuka Federal AS (FOMC) mempertahankan suku bunga acuan pada kisaran 3,50%-3,75%, sesuai ekspektasi pasar, menandai pertemuan keempat berturut-turut tanpa perubahan suku bunga.

Dot-Plot yang Lebih Hawkish: Proyeksi makroekonomi terbaru, khususnya dot-plot, menunjukkan prospek yang lebih hawkish—terutama untuk tahun 2026. Ketua The Fed yang baru, Kevin Warsh, menunjukkan pendekatan yang jauh lebih restriktif.

Pernyataan yang Disederhanakan: Lebih dari setengah isi pernyataan resmi The Fed dipangkas, dengan seluruh referensi bernada dovish mengenai kemungkinan pemangkasan suku bunga dihapus sepenuhnya.

Strategi Warsh: Ketua The Fed Kevin Warsh menyoroti perubahan yang akan datang dalam penyajian data, proyeksi, dan komunikasi kebijakan. Namun, ia juga menegaskan bahwa guncangan pasokan masih menjadi penyebab utama inflasi dan menyebut tingkat suku bunga saat ini sebagai “cukup restriktif”.

Pergeseran Sentimen: Sebagian besar anggota The Fed kini memiliki pandangan yang lebih hawkish dibandingkan pada bulan Maret. Median proyeksi suku bunga untuk akhir tahun 2026 naik menjadi 3,8%.

Kenaikan Suku Bunga Masih Mungkin Terjadi: Separuh anggota FOMC (9 dari 12 anggota) memperkirakan setidaknya satu kenaikan suku bunga tambahan tahun ini, didukung oleh kuatnya pasar tenaga kerja dan meningkatnya risiko inflasi, terutama setelah guncangan energi terbaru. Sementara itu, Warsh secara tegas menolak kemungkinan revisi target inflasi 2%.