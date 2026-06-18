📊 Makroekonomi & Bank Sentral
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Keputusan Suku Bunga The Fed: Komite Pasar Terbuka Federal AS (FOMC) mempertahankan suku bunga acuan pada kisaran 3,50%-3,75%, sesuai ekspektasi pasar, menandai pertemuan keempat berturut-turut tanpa perubahan suku bunga.
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Dot-Plot yang Lebih Hawkish: Proyeksi makroekonomi terbaru, khususnya dot-plot, menunjukkan prospek yang lebih hawkish—terutama untuk tahun 2026. Ketua The Fed yang baru, Kevin Warsh, menunjukkan pendekatan yang jauh lebih restriktif.
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Pernyataan yang Disederhanakan: Lebih dari setengah isi pernyataan resmi The Fed dipangkas, dengan seluruh referensi bernada dovish mengenai kemungkinan pemangkasan suku bunga dihapus sepenuhnya.
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Strategi Warsh: Ketua The Fed Kevin Warsh menyoroti perubahan yang akan datang dalam penyajian data, proyeksi, dan komunikasi kebijakan. Namun, ia juga menegaskan bahwa guncangan pasokan masih menjadi penyebab utama inflasi dan menyebut tingkat suku bunga saat ini sebagai “cukup restriktif”.
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Pergeseran Sentimen: Sebagian besar anggota The Fed kini memiliki pandangan yang lebih hawkish dibandingkan pada bulan Maret. Median proyeksi suku bunga untuk akhir tahun 2026 naik menjadi 3,8%.
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Kenaikan Suku Bunga Masih Mungkin Terjadi: Separuh anggota FOMC (9 dari 12 anggota) memperkirakan setidaknya satu kenaikan suku bunga tambahan tahun ini, didukung oleh kuatnya pasar tenaga kerja dan meningkatnya risiko inflasi, terutama setelah guncangan energi terbaru. Sementara itu, Warsh secara tegas menolak kemungkinan revisi target inflasi 2%.
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PDB Selandia Baru Melampaui Ekspektasi: Data resmi PDB Selandia Baru untuk kuartal pertama 2026 memberikan kejutan positif bagi pasar. Ekonomi tumbuh 0,8% QoQ (dibandingkan ekspektasi 0,9% dan pertumbuhan sebelumnya 0,5%) serta naik 1,5% YoY (melampaui perkiraan 1,1%).
🌍 Geopolitik
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Terobosan AS-Iran: Amerika Serikat dan Iran dilaporkan telah menandatangani Memorandum of Understanding (MOU) secara elektronik yang memberlakukan gencatan senjata segera di seluruh wilayah konflik, termasuk Lebanon, sekaligus membuka jendela negosiasi selama 60 hari menuju perjanjian damai final.
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Penandatanganan di Jenewa: Penandatanganan resmi dan mulai berlakunya memorandum tersebut dijadwalkan berlangsung Jumat mendatang di Jenewa, Swiss, dan dipandang sebagai terobosan bersejarah.
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Ketentuan Utama: Perjanjian tersebut mencakup komitmen AS untuk mencabut blokade laut dalam 30 hari, mencairkan aset Iran yang dibekukan, menghapus seluruh sanksi, serta segera menyetujui ekspor minyak Iran.
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Rekonstruksi Regional: Dana rekonstruksi senilai US$300 miliar akan dibentuk bersama mitra regional. Untuk memulihkan lalu lintas pelayaran normal dan memastikan keamanan administrasi maritim, Iran juga akan memulai pembicaraan resmi dengan Oman terkait Selat Hormuz.
📈 Pasar Saham & Ekuitas
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Wall Street Terkoreksi Indeks-indeks utama AS ditutup melemah tajam pada perdagangan Rabu. S&P 500 turun 1,2% dan Nasdaq 100 merosot 1,34%, tertekan oleh nada hawkish dari The Fed serta aksi jual besar di pasar obligasi pemerintah AS.
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Pemulihan pada Kamis: Perdagangan hari ini menunjukkan pembalikan arah dari penurunan sebelumnya di Wall Street. Futures US500 naik 1,4%, sementara futures US100 menguat 1,8%.
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Pasar Asia: Sesi perdagangan Asia dibuka dengan pergerakan yang beragam namun relatif stabil, disertai optimisme hati-hati yang didorong oleh kuatnya sentimen pada sektor teknologi.
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Rekor Baru KOSPI: Indeks KOSPI Korea Selatan menembus level 9.000 poin untuk pertama kalinya dalam sejarah, naik 1,5% pada perdagangan pagi berkat penguatan saham-saham teknologi. Saham SK Hynix melonjak lebih dari 3% ke rekor tertinggi baru setelah pengiriman memori HBM4E generasi terbaru.
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Nikkei Menguat: Indeks Nikkei 225 Jepang mencatat kenaikan hampir 2%
💱 Mata Uang
- Penguatan Dolar AS: Indeks Dolar AS melonjak sekitar 50 pip segera setelah berakhirnya konferensi pers Federal Reserve.
- Fokus pada Yen Jepang: Investor terus mencermati Yen Jepang (JPY) setelah Bank of Japan (BoJ) menaikkan suku bunga menjadi 1% pekan lalu. Dikombinasikan dengan sikap hawkish The Fed, kondisi ini semakin memperketat likuiditas global.
- Pergerakan Pasangan Mata Uang Utama. Pasangan mata uang utama EURUSD turun dari 1,16 ke area 1,15 pada perdagangan kemarin, sementara USDJPY berhasil menembus level psikologis 160,5.
🛢️ Komoditas
- Minyak Tertekan. Harga minyak mentah global mencatat penurunan tajam karena pasar mengantisipasi kembalinya pasokan minyak Iran secara cepat setelah tercapainya kesepakatan geopolitik.
- Brent Crude. Meski sempat mengalami volatilitas tinggi pada perdagangan sebelumnya, minyak Brent masih melanjutkan tren penurunan dan diperdagangkan di bawah US$78 per barel hari ini.
- Volatilitas Emas. Harga emas merespons negatif sikap hawkish The Fed dengan menghapus seluruh kenaikan yang tercatat pada awal pekan dan sempat turun ke US$4.250 per ons.
- Logam Mulia Rebound. Prospek penurunan harga minyak memberikan dukungan bagi logam mulia. Selain itu, karena Kevin Warsh tidak menunjukkan sikap yang sangat hawkish, harga emas kembali menguat menuju level US$4.321 per ons hari ini.
The Fed Hawkish: Proyeksi Inflasi Naik Tajam
FOMC Tahan Suku Bunga, Dot Plot Hawkish
Daily Summary: Pasar Menanti The Fed, Fokus ke Kevin Warsh
BREAKING: Retail Sales AS Melonjak, Dolar Kembali Menguat
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