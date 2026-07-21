Futures indeks saham Amerika Serikat mencoba memulihkan penurunan sebelumnya. Kontrak US500 saat ini naik sekitar 0,4%, meskipun sentimen pasar masih rapuh di tengah konflik antara Amerika Serikat dan Iran.

Sesi perdagangan kemarin berada di bawah tekanan setelah ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat. Perkembangan tersebut menutupi harapan terhadap gencatan senjata dan memicu aksi jual pada mayoritas saham dalam indeks S&P 500.