Amerika Serikat dan Iran mengumumkan penghentian sementara serangan militer setelah dua pekan kampanye pengeboman AS. Washington menghentikan serangan udara setelah para penasihat memperingatkan bahwa jumlah target dan persediaan senjata mulai menipis, sementara Teheran menyatakan akan menahan aksi balasan “selama AS mempertahankan jeda tersebut”.

Ini merupakan periode pencairan kedua sejak Juni. Memorandum pertama sebelumnya runtuh setelah satu bulan. Selat Hormuz masih secara de facto tertutup, dengan hanya sekitar satu hingga tiga kapal yang melintas setiap hari dibandingkan puluhan kapal dalam kondisi normal. Kedua pihak juga masih jauh dari kesepakatan mengenai pengayaan uranium.

Sumber ketegangan tambahan muncul dari serangan Ukraina terhadap kapal dagang Iran di Laut Kaspia. Teheran menyebut tindakan tersebut sebagai “aksi bermusuhan” terhadap Kyiv.

Di sisi ekonomi, gelombang tarif baru Trump mulai berlaku pada Jumat. Tarif sebesar 10%–12,5% dikenakan terhadap 60 mitra dagang, termasuk Uni Eropa, China, Inggris, dan Kanada, berdasarkan Section 301 dari Trade Act 1974. Kebijakan tersebut berhasil melewati pembatasan hukum sebelumnya setelah putusan Mahkamah Agung pada Februari.

Pasar merespons dengan relatif tenang karena kebijakan tersebut telah diperkirakan. Namun, para ahli strategi memperingatkan bahwa tarif kini menjadi faktor risiko struktural bagi pertumbuhan global, bukan sekadar risiko sementara.

Agenda utama pekan ini adalah pertemuan The Fed pada 28–29 Juli yang dipimpin Kevin Warsh. Pasar saat ini memperkirakan peluang sekitar 30%–38% bahwa The Fed akan menaikkan suku bunga, meskipun sebelumnya terdapat ekspektasi penurunan suku bunga pada 2027. Perubahan tersebut dipicu oleh rebound harga minyak dan komentar hawkish dari sejumlah anggota FOMC. Optimisme terhadap jeda konflik memicu pergerakan tajam di pasar.

Harga minyak WTI turun lebih dari 5% ke sekitar $84,5 per barel, sementara Brent melemah sekitar 4,9%–5,8% ke kisaran $87,5 per barel.

Futures S&P 500 naik sekitar 0,7%–0,9%, Nasdaq 100 menguat hingga 1,2%, dan futures Dow Jones naik sekitar 0,6%. Kenaikan tersebut menjadi rebound setelah dua pekan penurunan. Pada pekan sebelumnya, S&P 500 dan Nasdaq masing-masing ditutup turun 0,6% dan 2,1%.

Imbal hasil obligasi AS turut menurun. Yield obligasi tenor 10 tahun turun sekitar 4–5 basis poin menjadi 4,63%, sedangkan yield tenor 30 tahun melemah 4 basis poin menjadi 5,12%. Penurunan yield dan harga energi membantu meredakan tekanan inflasi. Namun, BMO Capital Markets menekankan bahwa imbal hasil masih berada dekat batas atas rentang perdagangan akibat kekhawatiran terhadap sikap hawkish The Fed.

Pasar Asia menunjukkan pergerakan beragam.. Nikkei 225 Jepang turun 0,12%, sementara Topix naik 0,87%. Kospi Korea Selatan menguat 0,44%, sedangkan Kosdaq melonjak 1,71%. ASX 200 Australia naik 1,17%, Hang Seng menguat 0,81%, dan CSI 300 China bertambah 0,25%.

Laba industri China pada Juni meningkat 15,1% secara tahunan. Angka tersebut menandai perlambatan untuk bulan kedua berturut-turut setelah kenaikan 21,1% pada Mei. Secara keseluruhan, laba industri pada semester pertama meningkat 18,7%, dibandingkan 18,8% untuk periode Januari–Mei. Data tersebut masih menunjukkan boom yang kuat, didorong oleh kecerdasan buatan dan produksi chip.

Harga emas naik signifikan sekitar 1% ke kisaran $4.090–$4.110 per ons. Penguatan tersebut didukung laporan peningkatan kembali pembelian dari China. Impor emas China mencapai 173 ton pada Juni, level tertinggi dalam dua tahun. Harapan terhadap deeskalasi juga membantu sentimen, meskipun ketidakpastian menjelang keputusan The Fed membatasi kenaikan lebih lanjut. Perak naik lebih tajam sebesar 2,31%, sementara gas alam turun 2,83% mengikuti aksi jual harga minyak.

Di antara berita perusahaan, sorotan terbesar berasal dari debut produsen memori China CXMT di Shanghai STAR Market. Saham perusahaan melonjak lebih dari 500%, atau sekitar 470%–531% tergantung sumber. Kenaikan tersebut menjadikan CXMT perusahaan tercatat paling bernilai di daratan China dengan kapitalisasi pasar sekitar 3,5 triliun yuan setelah mengumpulkan dana $8,6 miliar melalui IPO.

Sementara itu, Nvidia sedang menegosiasikan kesepakatan pasokan memori berskala besar dengan SK Hynix, dengan potensi nilai hingga $500 miliar. Kesepakatan tersebut dapat meredakan kekhawatiran terhadap kekurangan pasokan di pasar AI. Nvidia juga dikabarkan membahas dukungan pembiayaan sekitar $250 miliar untuk OpenAI sebagai bagian dari proyek pusat data.