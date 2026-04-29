GEOPOLITIK DAN KONFLIK TIMUR TENGAH

• Wall Street Journal melaporkan bahwa Presiden Trump telah menginstruksikan para penasihatnya untuk mempersiapkan blokade jangka panjang tanpa batas terhadap pelabuhan Iran. Keputusan ini diambil setelah pertemuan Situation Room pada hari Senin – Trump menilai bahwa melanjutkan kampanye pemboman atau menarik diri dari konflik sama-sama membawa risiko yang lebih besar dibandingkan mempertahankan tekanan ekonomi. Selat Hormuz, yang dilalui sekitar 20% pasokan minyak dan LNG global, masih tetap ditutup.

• Diplomasi tetap menemui jalan buntu. Dua hari lalu, Iran menyatakan tidak akan membahas program nuklirnya dalam kondisi saat ini. Teheran menuntut reparasi, pelonggaran sanksi, serta bentuk kontrol atas Selat Hormuz, sementara Washington bersikeras pada pembongkaran program nuklir Iran. Seorang pejabat senior AS menyatakan bahwa blokade tersebut “terasa dampaknya” – Iran kesulitan menyimpan minyak yang tidak terjual.

OUTLOOK EKONOMI

• Musim earnings AS tetap kuat – lebih dari 80% perusahaan melampaui ekspektasi, dengan pertumbuhan laba Q1 sekitar 16%. Namun, pasar membutuhkan katalis baru untuk melanjutkan kenaikan. Setiap sinyal kenaikan biaya dapat memicu reaksi negatif, terutama pada saham megacap yang memiliki bobot besar dalam indeks. Hari ini menjadi puncak laporan earnings Magnificent Seven.

• Bank sentral tidak memberikan harapan terhadap pivot dovish. ECB maupun Bank of England tidak memiliki ruang untuk melonggarkan kebijakan karena inflasi yang masih tinggi akibat krisis energi. The Fed juga tidak merencanakan perubahan – inflasi kembali meningkat. Malam ini akan ada keputusan FOMC (suku bunga diperkirakan tetap di 3,50–3,75%) serta keputusan Bank of Canada (diperkirakan tetap di 2,25%).

• NIESR memangkas proyeksi pertumbuhan Inggris, memperingatkan bahwa perang Iran akan menjaga inflasi tetap di atas target hingga 2028. Kanada juga menurunkan proyeksi pertumbuhan, dengan defisit yang lebih kecil dari perkiraan dalam laporan musim semi.

MINYAK DAN KOMODITAS

• Harga minyak melanjutkan reli beberapa hari terakhir. Penembusan level $100 pada WTI dapat menarik momentum tambahan dari strategi algoritmik dan tren-following.

• Data API mengonfirmasi pengetatan pasokan fisik – stok minyak mentah AS turun 1,79 juta barel (penurunan mingguan kedua berturut-turut), bensin turun 8,47 juta barel, dan distilat turun 2,60 juta barel. Ini menunjukkan bahwa penutupan Selat Hormuz berdampak nyata pada pasokan fisik, bukan sekadar volatilitas pasar.

• China menggandakan kuota ekspor bahan bakar Mei menjadi 500.000 metrik ton, namun volumenya masih jauh di bawah level sebelum perang. Beijing memperlakukan ekspor bahan bakar sebagai alat strategis, dengan penetapan volume dan tujuan secara terpusat. Bagi ekonomi Asia yang lebih kecil, dampaknya tetap terbatas – pasar diesel dan bahan bakar jet masih ketat.

• Gas alam (NATGAS) menjadi salah satu komoditas yang melemah (-0,30%). Emas naik tipis (+0,10%), sementara perak naik lebih kuat (+0,90%).

SESI ASIA

• Pasar Jepang tutup karena libur Showa Day, yang secara signifikan mengurangi likuiditas regional dan menghilangkan perdagangan obligasi AS selama sesi Asia.

• Indeks Asia mencatat kenaikan moderat – CHN.cash China naik 1,05%, JP225 Jepang (futures) +0,73%. Futures indeks AS di pre-market: US100 +0,35%, US500 +0,17%, mencerminkan optimisme earnings namun tanpa katalis kenaikan baru.

KEY EARNINGS TODAY – PUNCAK MUSIM EARNINGS

• Hari ini merupakan salah satu hari paling penting dalam musim earnings. Sebelum pasar AS dibuka, AbbVie, ADP, dan TotalEnergies akan melaporkan hasilnya. Namun, perhatian utama datang setelah penutupan pasar.

• Empat perusahaan Magnificent Seven melaporkan setelah penutupan: Microsoft, Meta Platforms, Amazon, dan Alphabet. Perusahaan ini memiliki bobot besar dalam S&P 500 dan Nasdaq – hasil mereka dapat menentukan arah pasar dalam beberapa hari ke depan. Investor tidak hanya mengharapkan hasil di atas ekspektasi, tetapi juga bukti nyata monetisasi AI dan pertumbuhan cloud.

• Selain itu, QUALCOMM, Ford, dan Carvana juga akan melaporkan hasil. QUALCOMM memberikan gambaran pasar semikonduktor, sementara Ford mencerminkan dampak biaya energi dan bahan baku.

APA YANG DIHARAPKAN DARI SESI HARI INI

• Peristiwa utama hari ini adalah keputusan suku bunga The Fed (20:00 CET) dan Bank of Canada (15:45 CET) – keduanya diperkirakan tidak berubah, namun konferensi pers akan memberikan panduan kebijakan ke depan di tengah inflasi tinggi akibat energi.

• Data ekonomi AS seperti durable goods orders, building permits, dan housing starts akan memberikan gambaran kondisi ekonomi riil. Data stok minyak EIA akan mengonfirmasi atau membantah laporan API sebelumnya.

• Malam ini menjadi puncak musim earnings – Microsoft, Meta, Alphabet, dan Amazon akan melaporkan hasilnya. Perusahaan ini memiliki bobot sangat besar dalam indeks utama, sehingga hasil mereka dapat menentukan arah pasar selama beberapa minggu ke depan. Investor menuntut bukti nyata monetisasi AI, pertumbuhan cloud, dan profitabilitas yang berkelanjutan di tengah kenaikan biaya. Tanpa katalis baru, dengan harga minyak di atas $100 dan Selat Hormuz ditutup, reli pasar menghadapi risiko nyata untuk terhenti.