Market Wrap - Harga Minyak kembali naik (24.03.2026)

Situasi di Timur Tengah
Donald Trump dalam pidatonya pada hari Senin mengindikasikan bahwa kesepakatan dengan Iran sudah dekat, yang menyebabkan penundaan rencana serangan terhadap infrastruktur energi negara tersebut. Serangan itu awalnya dijadwalkan dimulai pada tengah malam waktu Inggris.
Presiden AS tersebut menegaskan bahwa kesepakatan harus ditandatangani dalam waktu 5 hari; jika tidak, Amerika Serikat akan melanjutkan pemboman terhadap infrastruktur strategis utama Iran.
Meskipun Teheran membantah adanya negosiasi tersebut—yang memicu kembalinya sentimen negatif di pasar—perlu dicatat bahwa pola serupa terjadi tahun lalu dengan China. Saat itu, Trump mengklaim kesepakatan sudah dekat dan menangguhkan tarif ekstrem; China awalnya membantah, namun kesepakatan formal tercapai dua minggu kemudian.
Situasi ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat menginginkan penyelesaian cepat terhadap konflik, yang telah menyebabkan volatilitas ekstrem di pasar keuangan, terutama di pasar minyak di mana harga kembali melonjak di atas $100 per barel.
Israel terus melanjutkan operasi militernya, sementara Iran tetap melakukan serangan balasan. Amazon melaporkan gangguan layanan AWS di Bahrain akibat aktivitas drone Iran.
Kantor berita Fars melaporkan kerusakan luas pada infrastruktur gas dan listrik di seluruh negara tersebut.
Menurut Wall Street Journal, negara-negara Arab mulai bergerak menuju keterlibatan yang lebih dalam. Arab Saudi telah mengizinkan Angkatan Udara AS menggunakan pangkalan udara utamanya, setelah mendiversifikasi ekspor minyak melalui pipa ke arah barat. Putra Mahkota Mohammed bin Salman juga sedang mempertimbangkan intervensi militer langsung.
Uni Emirat Arab menutup semua bisnis yang terkait dengan Iran, dengan tujuan memutus seluruh hubungan finansial dan ekonomi.
Minyak mentah Brent saat ini diperdagangkan di level $99,8 per barel, setelah rollover kontrak berjangka pada 17 Maret.
Harga emas turun kembali di bawah $4.400 per ons, mencatat penurunan 2%, sementara perak turun sekitar 4% ke level $66 per ons. Penurunan logam mulia ini terkait dengan kekhawatiran terhadap meningkatnya inflasi.
World Gold Council mengeluarkan pernyataan yang menegaskan bahwa bank sentral berencana untuk terus membeli emas tahun ini. Hal ini kemungkinan merupakan respons terhadap rumor bahwa bank sentral di Timur Tengah mungkin menjual emas untuk mengatasi masalah likuiditas akibat terganggunya arus kas dari penjualan hidrokarbon.
Data dan Peristiwa Lainnya
Indeks Amerika mencatat rebound kuat pada sesi perdagangan kemarin, namun hari ini US100 dan US500 turun sekitar 1% di tengah ketidakpastian yang berlanjut.
Kontrak berjangka indeks China turun lebih dari 1%, indeks Australia AUS200 turun 1,7%, dan indeks Jepang JP225 melemah hampir 2,7%.
Krisis energi mulai semakin terlihat di negara-negara Asia. Menteri Energi Korea Selatan menyatakan akan melonggarkan pembatasan pada pembangkit listrik tenaga batu bara, menghidupkan kembali pembangkit nuklir yang sedang dalam perawatan, serta memberlakukan pembatasan penggunaan kendaraan non-esensial.
Uni Eropa dan Australia telah menandatangani perjanjian perdagangan yang menghapus sebagian besar tarif dan pembatasan. Kesepakatan ini diperkirakan akan menghasilkan penghematan sebesar 1 triliun euro per tahun dan meningkatkan akses Eropa terhadap mineral penting seperti rare earth.
Anna Breman dari RBNZ menyatakan bahwa situasi saat ini memicu ketegangan finansial, namun menekankan bahwa suku bunga di Selandia Baru berada pada level yang memungkinkan pergerakan ke dua arah tergantung perkembangan situasi.
Menurut kepala RBNZ tersebut, bahkan jika perang berakhir dengan cepat, hal itu tidak akan mengubah realitas saat ini dan kemungkinan akan membatasi potensi pertumbuhan global.
Austan Goolsbee dari The Fed menyatakan bahwa ia melihat adanya potensi untuk kenaikan suku bunga lebih lanjut di Amerika Serikat.
