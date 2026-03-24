Market Wrap - Harga Minyak kembali naik (24.03.2026)

Situasi di Timur Tengah

Donald Trump dalam pidatonya pada hari Senin mengindikasikan bahwa kesepakatan dengan Iran sudah dekat, yang menyebabkan penundaan rencana serangan terhadap infrastruktur energi negara tersebut. Serangan itu awalnya dijadwalkan dimulai pada tengah malam waktu Inggris.

Presiden AS tersebut menegaskan bahwa kesepakatan harus ditandatangani dalam waktu 5 hari; jika tidak, Amerika Serikat akan melanjutkan pemboman terhadap infrastruktur strategis utama Iran.

Meskipun Teheran membantah adanya negosiasi tersebut—yang memicu kembalinya sentimen negatif di pasar—perlu dicatat bahwa pola serupa terjadi tahun lalu dengan China. Saat itu, Trump mengklaim kesepakatan sudah dekat dan menangguhkan tarif ekstrem; China awalnya membantah, namun kesepakatan formal tercapai dua minggu kemudian.

Situasi ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat menginginkan penyelesaian cepat terhadap konflik, yang telah menyebabkan volatilitas ekstrem di pasar keuangan, terutama di pasar minyak di mana harga kembali melonjak di atas $100 per barel.

Israel terus melanjutkan operasi militernya, sementara Iran tetap melakukan serangan balasan. Amazon melaporkan gangguan layanan AWS di Bahrain akibat aktivitas drone Iran.

Kantor berita Fars melaporkan kerusakan luas pada infrastruktur gas dan listrik di seluruh negara tersebut.

Menurut Wall Street Journal, negara-negara Arab mulai bergerak menuju keterlibatan yang lebih dalam. Arab Saudi telah mengizinkan Angkatan Udara AS menggunakan pangkalan udara utamanya, setelah mendiversifikasi ekspor minyak melalui pipa ke arah barat. Putra Mahkota Mohammed bin Salman juga sedang mempertimbangkan intervensi militer langsung.

Uni Emirat Arab menutup semua bisnis yang terkait dengan Iran, dengan tujuan memutus seluruh hubungan finansial dan ekonomi.

Minyak mentah Brent saat ini diperdagangkan di level $99,8 per barel, setelah rollover kontrak berjangka pada 17 Maret.

Harga emas turun kembali di bawah $4.400 per ons, mencatat penurunan 2%, sementara perak turun sekitar 4% ke level $66 per ons. Penurunan logam mulia ini terkait dengan kekhawatiran terhadap meningkatnya inflasi.