Market wrap 🗽Indeks mencoba rebound setelah laporan WSJ

Futures indeks ekuitas bergerak naik sementara harga minyak turun setelah The Wall Street Journal melaporkan bahwa Donald Trump memberi tahu para ajudannya bahwa ia mungkin siap untuk menghentikan sementara kampanye militer AS terhadap Iran - meskipun Selat Hormuz tetap sebagian besar tersumbat. Konflik itu sendiri masih berlangsung, dengan laporan semalam menunjukkan serangan signifikan pada fasilitas penyimpanan rudal bawah tanah Iran di dekat Isfahan, diikuti oleh serangkaian ledakan besar.
Futures terkait S&P 500 naik 0,8%, sementara kontrak Eropa bertambah 0,3%, mencerminkan meningkatnya ekspektasi investor terhadap pelonggaran ketegangan geopolitik secara bertahap. Rebound di pasar Asia terbukti bersifat sementara. MSCI Asia Pacific Index akhirnya turun 1%, menempatkannya pada jalur kinerja bulanan terlemah sejak Oktober 2008. Saham semikonduktor menjadi salah satu yang paling terdampak.
Di tengah harapan de-eskalasi di Timur Tengah, harga West Texas Intermediate (WTI) meniadakan kenaikan sebelumnya dan diperdagangkan relatif datar di sekitar $103 per barel, setelah sebelumnya sempat naik mendekati $107. Treasury AS memperpanjang reli mereka, sementara dolar melemah terhadap sebagian besar mata uang G10.
Setelah sebulan konflik, Iran tampaknya berhasil mendapatkan keuntungan strategis yang signifikan dengan mempertahankan kontrol atas lalu lintas melalui Selat Hormuz. Pada bulan Maret, hanya sekitar enam kapal per hari yang melintasi jalur sempit yang menghubungkan Teluk Persia ke pasar global, dibandingkan dengan sekitar 135 kapal per hari dalam kondisi normal.
Imbal hasil Treasury AS turun setelah laporan WSJ, dengan imbal hasil 10-tahun turun dua basis poin menjadi 4,33%. Harga obligasi sebelumnya telah didukung pada hari Senin setelah Ketua Federal Reserve, Jerome Powell, meremehkan risiko inflasi jangka pendek terkait kenaikan biaya energi.
Dari sisi makro, data NBS PMI dari China menunjukkan hasil yang lebih baik dari perkiraan pada sektor manufaktur (50,4 vs 50,1 ekspektasi dan 49 sebelumnya) dan non-manufaktur (50,1 vs 49,9 ekspektasi dan 49,5 sebelumnya). Sementara itu, pembangunan rumah baru di Jepang turun -4,9% MoM dibandingkan ekspektasi -4,5% dan -0,4% sebelumnya.
