Laporan terbaru dari Goldman Sachs menunjukkan bahwa pembelian saham Amerika Serikat meningkat pada laju tercepat dalam enam bulan terakhir. Namun, apakah hal ini benar-benar mencerminkan optimisme kuat dari investor institusional terhadap pasar saham AS? Jawabannya tidak sesederhana itu. Sentimen pasar saat ini terlihat sangat tidak merata. Pembelian yang terjadi memang didominasi oleh ETF dan saham, tetapi terdapat detail penting yang tidak langsung terlihat dalam laporan tersebut. Berdasarkan analisis Bloomberg, sebagian besar aktivitas pembelian saham berasal dari short covering, yaitu aksi membeli saham untuk menutup posisi short dan membatasi kerugian, bukan karena keyakinan baru terhadap prospek pasar.

Posisi Long Institusi Terus Menurun

Puncak posisi long (open interest) yang dimiliki manajer aset menurut data Traders in Financial Futures (TFF) terjadi pada tahun 2024, ketika mencapai sekitar 27%. Beberapa bulan lalu angka tersebut masih berada di kisaran 25%. Saat ini, posisinya telah turun menjadi sekitar 15%. Data ini menunjukkan bahwa meskipun pasar saham terus bergerak naik, banyak investor institusional justru mengurangi eksposur bullish mereka dibanding periode sebelumnya.

Tiga Sinyal Negatif dari Goldman Sachs

Berdasarkan data Goldman Sachs, terdapat tiga tren yang menunjukkan kehati-hatian investor di sejumlah sektor utama.

Sektor Keuangan

Alokasi dana ke sektor keuangan memang meningkat hingga enam kali lipat. Namun demikian, total alokasi masih berada di level terendah dalam lima tahun terakhir. Selain itu, hampir seluruh eksposur tersebut terkonsentrasi pada saham perbankan, menunjukkan kurangnya minat terhadap subsektor keuangan lainnya.

Sektor Industri

Pesimisme terhadap industri Amerika Serikat masih berlanjut. Dalam tujuh dari delapan minggu terakhir, sektor ini mengalami arus keluar dana bersih. Posisi short terhadap saham-saham industri juga telah mencapai level tertinggi sejak tahun 2024.

Sektor Semikonduktor

Setelah mencatat kenaikan luar biasa selama beberapa tahun terakhir, banyak institusi mulai mengambil keuntungan. Bahkan Goldman Sachs mengungkapkan bahwa sejumlah investor besar telah melikuidasi sebagian besar posisi mereka di sektor semikonduktor. Langkah tersebut menunjukkan bahwa sebagian pelaku pasar mulai mempertanyakan keberlanjutan reli yang dipimpin oleh tema AI.

Apakah Ini Berarti Koreksi Besar Tidak Terhindarkan?

Belum tentu. Namun kondisi ini menunjukkan adanya masalah mendasar yang perlu diperhatikan investor. Karakteristik pasar derivatif saat ini membuat koreksi cenderung dangkal dan reli cenderung lebih agresif. Kondisi tersebut menciptakan kesan bahwa risiko pasar relatif rendah. Padahal, menurut analisis ini, volatilitas yang rendah di atas kertas justru dapat menyembunyikan risiko yang lebih besar. Manajer investasi memang masih mempertahankan pandangan positif terhadap pasar, tetapi optimisme tersebut mulai kehilangan tenaga pendorong. Saat ini pasar banyak bergantung pada dua narasi utama:

Harapan bahwa konflik Iran akan segera berakhir.

Ekspektasi keuntungan luar biasa dari investasi terkait kecerdasan buatan (AI).

Apabila salah satu dari asumsi tersebut mulai berubah secara signifikan, pasar berpotensi menghadapi koreksi yang jauh lebih besar dibanding yang saat ini diperkirakan investor.

VIX Berada di Area Risiko

Indeks volatilitas VIX saat ini berada di dekat batas bawah kanal pergerakannya sejak tahun 2024. Level volatilitas yang sangat rendah biasanya mencerminkan rasa percaya diri investor yang tinggi. Namun secara historis, kondisi tersebut juga sering muncul menjelang periode peningkatan volatilitas yang tajam. Dengan kata lain, pasar saat ini masih menikmati reli yang kuat, tetapi fondasi optimisme tersebut terlihat semakin sempit dan sangat bergantung pada sejumlah skenario makro yang belum tentu terwujud.

VIX (D1)

Sumber: xStation5